Last Updated : திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (16:09 IST)

விஜய் எதிராக போட்டியிடுவேன்.. மோடி, ராகுல் காந்தியை எதிர்த்து போட்டியிட்டவர் அறிவிப்பு..!

இந்தியத் தேர்தல் வரலாற்றில் "தேர்தல் மன்னன்" என்று அழைக்கப்படும் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை சேர்ந்த கே. பத்மராஜன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 253-வது முறையாக போட்டியிட தயாராகி வருகிறார். இதுவரை 252 முறை பல்வேறு தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்ததற்காக இவர் கின்னஸ் மற்றும் லிம்கா உலக சாதனை புத்தகங்களில் இடம் பிடித்துள்ளார். 
 
இம்முறை மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் இவர், தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாரோ, அங்கேயும் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட போவதாக அறிவித்துள்ளார்.
 
பஞ்சர் கடை நடத்தி வரும் பத்மராஜன், 1988 முதல் உள்ளாட்சி தேர்தல் முதல் குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வரை அனைத்திலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முக்கிய தலைவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்டுள்ள இவர், இதுவரை சுமார் 1 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் டெபாசிட் தொகையாக இழந்துள்ளார். 
 
வெற்றியை எதிர்பாராமல், தேர்தலில் பங்கேற்பதையே நோக்கமாக கொண்டு செயல்படும் இவரது விடாமுயற்சி அனைவரையும் வியக்க வைக்கிறது. தனது இறுதி மூச்சு வரை தேர்தலில் போட்டியிடுவதைத் தொடர போவதாக இவர் உறுதியாகக் கூறியுள்ளார்.

