திங்கள், 4 மே 2026
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (08:40 IST)

தபால் வாக்குகளில் திமுக தொடர்ந்து முன்னிலை.. தவெகவின் முன்னிலை அதிகம்..
தமிழகத்தில் இன்று காலை தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கையில், தபால் வாக்குகள் பிரிவில் ஆளும் கட்சியான திமுக வலுவான முன்னிலையை பெற்றுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி திமுக கூட்டணி 47 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 19 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
 
இந்தத் தேர்தலில் தபால் வாக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் காட்டியுள்ளது. அக்கட்சி 8 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இருப்பினும், நாம் தமிழர் கட்சி இன்னும் தனது கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.
 
திருச்சி மண்டலத்தின் முக்கியத் தொகுதிகளில் தபால் வாக்குகள் முடிவுகள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கே.என். நேரு ஆரம்பகட்ட தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளார். 
 
அதேபோல், நட்சத்திரத் தொகுதியான திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய் தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கையில் பின்னடைவில் உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
அரசு ஊழியர்களின் வாக்குகள் பெரும்பாலும் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கே பிரிந்துள்ளதை இந்த நிலவரம் காட்டுகிறது. இருப்பினும், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எண்ணப்படும் போது இந்த நிலவரம் மாறக்கூடும்.
 
