ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

புதிய உச்சத்தில் முட்டை விலை.. சில்லறை விலையில் 8 ரூபாயா?

புதிய உச்சத்தில் முட்டை விலை.. சில்லறை விலையில் 8 ரூபாயா?
கடந்த சில நாட்களாகவே முட்டை விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போது புதிய உச்சத்தில் முட்டையின் விலை உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை இன்று 5 காசுகள் உயர்ந்து, வரலாறு காணாத வகையில் 6 ரூபாய் 20 காசு என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இது, முட்டை மொத்த விலையாக ஏழு ரூபாயும், சில்லறை விலையாக எட்டு ரூபாயும் மாற வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு முட்டையின் விலை 4 ரூபாய் என விற்பனையாகி வந்த நிலையில், கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு விலை உயர்ந்துவிட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
 
ஏழை, எளியவர்களின் சத்தான உணவாக முட்டை கருதப்பட்ட நிலையில், முட்டை விலை மிக அதிகபட்சமாக உயர்ந்து உள்ளதால், அரசு இதில் தலையிட்டு முட்டை விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva

எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்.. மீண்டும் தேதி நீட்டிக்கப்படுமா?

எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்.. மீண்டும் தேதி நீட்டிக்கப்படுமா?தமிழ்நாடு உட்பட சில மாநிலங்களில் வாக்காளர் திருத்த நடவடிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதற்காக வழங்கப்பட்ட படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க இன்று கடைசி நாள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆலோசனை கூட்டத்தை ஒத்திவைத்தார் ஓபிஎஸ்.. அமித்ஷா வருகை காரணமா?

ஆலோசனை கூட்டத்தை ஒத்திவைத்தார் ஓபிஎஸ்.. அமித்ஷா வருகை காரணமா?முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், 'அதிமுக உரிமை மீட்புக் குழு' என்ற அமைப்பை நடத்தி வரும் நிலையில், இந்த அமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம் நாளை சென்னையில் நடைபெற இருந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!...

அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. பாஜகவை ஒப்பிடும்போது தமிழகத்தில் அதிமுகவுக்குதான் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும்.

திமுக தங்கத்தையே கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: செல்லூர் ராஜு

திமுக தங்கத்தையே கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: செல்லூர் ராஜுஅதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் நடைபெறும் ஊழல்கள் குறித்து கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். மதுரை நகரமைப்பு பிரிவில் ஊழல் நடப்பதாகவும், இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் அவர் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

இருமுடி கட்டி போவாங்க! விஜய் ரசிகர் செய்த செயலால் கடுப்பான நெட்டிசன்கள்

இருமுடி கட்டி போவாங்க! விஜய் ரசிகர் செய்த செயலால் கடுப்பான நெட்டிசன்கள்சமீபகாலமாக விஜயையும் அவரை சார்ந்த ரசிகர்களையும் தொண்டர்களையும் தற்குறி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி விமர்சித்து வருவதை பார்க்க முடிகின்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com