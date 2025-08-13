புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (11:19 IST)

திரையுலகில் 50 ஆண்டுகள்.. ரஜினிகாந்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து..!

தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், திரையுலகில் தனது 50 ஆண்டுகால பயணத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளார். இந்த பொன்விழா ஆண்டையொட்டி, அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
 
எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வாழ்த்துச் செய்தியில், "திரையுலகில் தனக்கே உரிய தனித்துவமான ஸ்டைலாலும், தனித்துவமான நடிப்பாலும் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார், சகோதரர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எனது இதயங்கனிந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், ரஜினிகாந்தின் 50வது ஆண்டு திரைப் பயணத்தில், நாளை வெளியாகவுள்ள "கூலி" திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிபெறவும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
 
இந்த வாழ்த்து செய்தி, ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

