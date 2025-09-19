வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (13:18 IST)

மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தரமான பொங்கல் பரிசு உண்டு: எடப்பாடி பழனிசாமி

மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தரமான பொங்கல் பரிசு உண்டு: எடப்பாடி பழனிசாமி
மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால், தி.மு.க. அரசால் நிறுத்தப்பட்ட அ.தி.மு.க.வின் அனைத்து திட்டங்களும் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு, மக்கள் மத்தியில், குறிப்பாக தாய்மார்கள் மத்தியில், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இன்று சேலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர், “அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வீடுகள் ஏழைகளுக்கு கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டன. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டன. வீடு இல்லாதவர்களுக்கு அரசே நிலம் வாங்கி வீடு கட்டித்தரும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டது. மேலும், ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் தாய்மார்களுக்கு சேலைகள் வழங்கப்படும் திட்டமும் இருந்தது” என்று குறிப்பிட்டார்.
 
இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் தி.மு.க. ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டதாகவும், அ.தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், அம்மா கிளினிக் உள்ளிட்ட அனைத்து நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்களும் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும் அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால், தரமான மற்றும் முழுமையான பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என்றும், தி.மு.க. ஆட்சியில் வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகுப்புகளில் உள்ள குறைகள் தவிர்க்கப்படும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தார். அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால் இன்னும் பல நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
 
Edited by Mahendran
 

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து இரண்டு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், தமிழகத்தின் சில பகுதிகளுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஹிண்டன்பர்க் குற்றச்சாட்டுக்கள் ஆதாரமற்றவை: செபி அறிவிப்பால் உயரும் அதானி பங்குகள்..!

ஹிண்டன்பர்க் குற்றச்சாட்டுக்கள் ஆதாரமற்றவை: செபி அறிவிப்பால் உயரும் அதானி பங்குகள்..!இந்திய பங்குச் சந்தை கட்டுப்பாட்டு வாரியமான செபி அதானி குழுமத்தின் மீதான ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனத்தின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என அறிவித்ததை தொடர்ந்து, அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கௌதம் அதானி, “வாய்மையே வெல்லும்! ஜெய் ஹிந்த்!” என சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விவசாயிகளுக்கு உரம் கிடைக்கவிடாமல் செய்யும் திமுக பிரபலம்?? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

விவசாயிகளுக்கு உரம் கிடைக்கவிடாமல் செய்யும் திமுக பிரபலம்?? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!தென்மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு யூரியா மூட்டைகள் செல்லவிடாமல் திமுக பிரபலம் ஒருவர் கமிஷன் லாபி செய்வதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

50 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் வரை..! கிடுகிடுவென விலை குறைந்த மாருதி சுசுகி கார்கள்! - விலை நிலவரம்!

50 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் வரை..! கிடுகிடுவென விலை குறைந்த மாருதி சுசுகி கார்கள்! - விலை நிலவரம்!சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி வரிவிகிதம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையில் ஜிஎஸ்டி விலை குறைக்கப்பட்ட புதிய விலைப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது மாருதி சுசுகி நிறுவனம்.

விஜய் வீட்டிற்குள் அசால்ட்டாக நுழைந்த மர்ம நபர்! மொட்டைமாடியில் செய்த சம்பவம்!

விஜய் வீட்டிற்குள் அசால்ட்டாக நுழைந்த மர்ம நபர்! மொட்டைமாடியில் செய்த சம்பவம்!பிரபல நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் வீட்டிற்குள் மர்ம நபர் நுழைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com