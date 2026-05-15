தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதிநீக்கம் செய்ய வாய்ப்பு: விசிக எம்பி கருத்து..!
தமிழக அரசியலில் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்கள் மற்றும் சட்டமன்றக் கொறடா அதிகாரங்கள் குறித்து விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் ஒரு முக்கியமான கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். அதிமுகவின் கொறடாவை நியமிக்கும் முழு அதிகாரம் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே உள்ளது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
சட்டமன்றத்தில் கட்சியின் நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராகச் செயல்படும் உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சட்டப் பின்னணிகள் குறித்துப் பேசிய அவர், கட்சித் தலைமை மற்றும் கொறடாவின் உத்தரவை மீறி அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது 'கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம்' பாய அதிக வாய்ப்புள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இது சிவி சண்முகம், வேலுமணி தரப்பு அல்லது மாற்று நிலைப்பாடு கொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட மறைமுக எச்சரிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு கட்சியின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக இருப்பவர் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு உறுப்பினர்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்பது ஜனநாயக விதி. அவ்வாறு மீறுபவர்கள் தங்கள் பதவியை இழக்க நேரிடும் என்ற சாத்தியக்கூறுகளை ரவிக்குமார் கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளார். இந்த விளக்கம் அதிமுகவில் நிலவும் தலைமைப் போட்டியில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கரத்தை மேலும் வலுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. ரவிக்குமாரின் இந்த கருத்து அரசியல் சட்ட நுணுக்கங்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதால், இது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.