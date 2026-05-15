  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Early Morning Liquor Sales: Inspector Suspended as Government Cracks Down on Black Market
Written By
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (16:17 IST)

அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!

Illegal Liquor Sale
Publish: Fri, 15 May 2026 (16:16 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (16:17 IST)
google-news
தமிழகத்தில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மற்றும் கள்ளச்சந்தை வணிகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, விடியற்காலை 5 மணிக்கே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், தனது கடமையை செய்ய தவறிய கலால் துறை ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பே, பல இடங்களில் கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு மது பாட்டில்கள் விற்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, அதிகாலை வேளைகளிலேயே மதுப்பிரியர்கள் கூடுவதும், அங்கு சட்டவிரோத விற்பனை தங்கு தடையின்றி நடப்பதும் ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்தப் முறைகேடுகளைத் தடுக்கத் தவறியது மற்றும் கள்ளச்சந்தை விற்பனையாளர்களுக்குச் சாதகமாகச் செயல்பட்டது போன்ற காரணங்களால் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர் மீது இந்த நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது.
 
"இனி தப்பு செய்தா யாரும் தப்பிக்க முடியாது" என்ற எச்சரிக்கையை இந்த சம்பவம் அரசு ஊழியர்களுக்கும், கள்ளச்சந்தை வியாபாரிகளுக்கும் விடுத்துள்ளது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கும், சட்ட ஒழுங்கிற்கும் சவால் விடும் வகையில் செயல்படும் நபர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த அதிரடி நடவடிக்கை சமூக ஆர்வலர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
 
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!

பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...

பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...திமுகவை பொருத்தவரை பாஜகவின் கொள்கைகளை எதிர்ப்பதோடு பாஜகவின் பல திட்டங்களையும் எதிர்க்கிறது. அதனாலேயே பாஜகவால் தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியவில்லை.

பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..

பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..அதற்கு முன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாமக இளைஞரணி செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோரை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.

தவெக அமைச்சரவையில் 2 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள்.. 50 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பு..!

தவெக அமைச்சரவையில் 2 காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள்.. 50 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பு..!தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம், ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாகப் பங்கேற்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!

இதுதாண்டா மக்களாட்சி.. நெல் கொள்முதல் விவகாரம்.. பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிரடி எச்சரிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி!பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் மிருணாளினி அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரம்பலூர் அருகே உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த 25 நாட்களாக நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் தேங்கியிருப்பதாக விவசாயிகளிடமிருந்து புகார்கள் எழுந்தன.

அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!

அதிகாலை மது விற்பனை: கள்ளச்சந்தையை கண்டுகொள்ளாத ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட் - அதிரடி நடவடிக்கை!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத மது விற்பனை மற்றும் கள்ளச்சந்தை வணிகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தற்போது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, விடியற்காலை 5 மணிக்கே சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், தனது கடமையை செய்ய தவறிய கலால் துறை ஆய்வாளர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.