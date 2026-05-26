ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: தவெக அரசின் ஆரம்பக்கட்ட சறுக்கலா?
ஒரு புதிய அரசாங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாக செயல்பாடு மற்றும் அதன் எதிர்கால போக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை தீர்மானிப்பதில், அந்த அரசு முக்கிய பொறுப்புகளில் நியமிக்கும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் தேர்வுதான் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதுவே அந்த அரசின் நிர்வாகத் திறனுக்கான ஆரம்பக்கட்ட அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு, இந்த முக்கிய நிர்வாக தேர்வில் சற்று சறுக்கியுள்ளதாக அரசியல் மற்றும் சமூக வலைத்தள விமர்சனங்கள் எழ தொடங்கியுள்ளன.
லஞ்ச ஊழல் மற்றும் பல்வேறு முறைகேடு புகார்களில் சிக்கிய சில அதிகாரிகள் தற்போதைய முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து மாற்றப்பட்டிருந்தாலும், அவர்களுக்கு இணையாக அதே அளவில் அதிகாரம் கொண்ட மட்டற்ற வேறு முக்கியத் துறைகளே மீண்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
நிர்வாகத்தை தூய்மைப்படுத்துவதாக கூறிவிட்டு, சர்ச்சைக்குரிய அதிகாரிகளுக்கு மீண்டும் முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்குவது தவெக அரசு மீதான ஆரம்பக்கட்ட நம்பிக்கையில் சிறிய தொய்வை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த அதிகாரிகள் கடந்த ஆட்சியில் செய்தது போல் முறைகேடு செய்ய முடியாத அளவுக்கு அரசின் கடிவாளம் இருக்கும் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
Edited by Siva
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.