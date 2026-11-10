கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. போலி நூல்களுக்கான ஆதாரம் சிக்குமா?
கோவையில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. இது தொடர்பாக முந்தைய திமுக அரசும், தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் தவெக அரசும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன. கோவை நூலகத்தைத் தொடர்ந்து சென்னை கன்னிமரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பிற நூலகங்களிலும் புத்தகங்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பெரியார் அறிவுலகில் இருந்து கண்டறியப்பட்ட 1,800 போலி நூல்கள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் அதிகாரப்பூர்வ விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். 4 பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் குழுவினர் கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்திற்கு நேரில் சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
குறிப்பாக, குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான தமிழ் பதிப்பகங்களின் நூல்கள் இடம்பெற்றுள்ள 4-வது தளத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அங்குள்ள நூல்கள் எங்கிருந்து கொண்டுவரப்பட்டவை, எந்தெந்த பதிப்பகங்களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டன என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்களை அதிகாரிகள் கேட்டறிந்து ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.