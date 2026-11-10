  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DVAC Raids Coimbatore EVR Arivulagam Over Fake Books Controversy
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (13:14 IST)

கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. போலி நூல்களுக்கான ஆதாரம் சிக்குமா?

EVR Arivulagam
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (13:14 IST)
google-news
கோவையில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. இது தொடர்பாக முந்தைய திமுக அரசும், தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் தவெக அரசும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன. கோவை நூலகத்தைத் தொடர்ந்து சென்னை கன்னிமரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பிற நூலகங்களிலும் புத்தகங்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
 
பெரியார் அறிவுலகில் இருந்து கண்டறியப்பட்ட 1,800 போலி நூல்கள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் அதிகாரப்பூர்வ விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். 4 பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் குழுவினர் கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்திற்கு நேரில் சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
 
குறிப்பாக, குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான தமிழ் பதிப்பகங்களின் நூல்கள் இடம்பெற்றுள்ள 4-வது தளத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அங்குள்ள நூல்கள் எங்கிருந்து கொண்டுவரப்பட்டவை, எந்தெந்த பதிப்பகங்களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டன என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்களை அதிகாரிகள் கேட்டறிந்து ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முதல்வர் விஜய்க்கு சொந்தமான இடத்தில் 3 தியேட்டர்களுடன் 6 மாடி வணிக வளாகம்.. CMDA அனுமதி...

சட்டம், ஒழுங்கு ICU-வில்!.. ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! - ஸ்டாலின் அட்டாக்..

சட்டம், ஒழுங்கு ICU-வில்!.. ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! - ஸ்டாலின் அட்டாக்..கடந்த 8ம் தேதி அதாவது தீபாவளியன்று தமிழகத்தில் 17 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

நான் பண்ணது தப்புதான்.. இணைந்து பணியாற்ற தயார்!.. இறங்கி வந்த டிரம்ப்...

நான் பண்ணது தப்புதான்.. இணைந்து பணியாற்ற தயார்!.. இறங்கி வந்த டிரம்ப்...டொனால்ட் டிரம்ப் 2வது முறையாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டார்.

அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி.. திமுகவினர் அதிர்ச்சி...

அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி.. திமுகவினர் அதிர்ச்சி...கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் புதுப்பிப்பது தொடர்பான சான்றிதழுக்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.

கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. போலி நூல்களுக்கான ஆதாரம் சிக்குமா?

கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. போலி நூல்களுக்கான ஆதாரம் சிக்குமா?கோவையில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. இது தொடர்பாக முந்தைய திமுக அரசும், தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் தவெக அரசும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன. கோவை நூலகத்தைத் தொடர்ந்து சென்னை கன்னிமரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பிற நூலகங்களிலும் புத்தகங்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

முதல்வர் விஜய்க்கு சொந்தமான இடத்தில் 3 தியேட்டர்களுடன் 6 மாடி வணிக வளாகம்.. CMDA அனுமதி...

முதல்வர் விஜய்க்கு சொந்தமான இடத்தில் 3 தியேட்டர்களுடன் 6 மாடி வணிக வளாகம்.. CMDA அனுமதி...சென்னை போரூரில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சொந்தமான நிலத்தில், மூன்று திரையரங்குகளுடன் கூடிய ஆறு மாடி வணிக வளாகம் கட்ட சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.