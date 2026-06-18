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தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தில் புதிய தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், பல்லாண்டுகளாக தொடரும் இந்த லஞ்ச நடைமுறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்த ஒருங்கிணைந்த ரெய்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது. கோவை, திருப்பூர், நெல்லை, திருச்சி, சேலம், மதுரை வாடிப்பட்டி உள்ளிட்ட 45 மையங்களில் நடத்தப்பட்ட இந்தச் சோதனையில், கணக்கில் வராத பெருமளவிலான ரொக்கப் பணத்துடன் பல அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் கையும் களவுமாகப் பிடிபட்டுள்ளனர்.
போலீஸார் உள்ளே நுழைந்ததை கண்ட புரோக்கர்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர். குறிப்பாக, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதி அலுவலகத்தில் டிஎஸ்பி ஜெயக்குமார் தலைமையிலான சோதனையில், கணக்கில் வராத 80 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிடிபட்ட ஊழியர்களிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மின்வாரியத்திற்கு என தனியாக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி அறிவிப்பு
ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு: மாணவர்களுக்கு தேசிய தேர்வுகள் முகமை விடுத்துள்ள முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்!
கடந்த மே 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் உறுதியானதை அடுத்து அத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, வரும் ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு நடைபெறும் என தேசிய தேர்வுகள் முகமை அறிவித்துள்ளது. இந்த மறுதேர்வை எழுதவிருக்கும் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை முகமை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்: சொத்துவரி மற்றும் குடிநீர் வரியை இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே செலுத்தலாம்!
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய குடிமை சேவைகளை மிக எளிதாக பெறும் வகையில், இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பல்வேறு வசதிகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் புதிய மைல்கல்லாக, சென்னை மக்கள் தங்களது சொத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வாரிய கட்டணங்களை வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவே நேரடியாகச் செலுத்தும் புதிய அதிரடி வசதி தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.