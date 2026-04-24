தேர்தல் பணியில் இருந்த காவல்துறை டி.எஸ்.பி உயிரிழப்பு.. ஓய்வின்றி தேர்தல் பணியாற்றியது காரணமா?
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த உயர் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் தேர்தல் பாதுகாப்ப் பணிக்காக ராமநாதபுரம் மாவட்ட மதுவிலக்குப் பிரிவு டி.எஸ்.பி. ராமகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். நேற்று தீவிரமாகப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த அவருக்கு, இன்று காலை திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக அவர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். இருப்பினும், தீவிர சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், டி.எஸ்.பி. ராமகிருஷ்ணன் இதய செயலிழப்பு காரணமாக உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர். தேர்தல் நேரத்தில் ஓய்வின்றி பணியாற்றி வந்த அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்தது காவல்துறை வட்டாரத்திலும், அந்தப் பகுதி மக்களிடமும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உயிரிழந்த அதிகாரியின் மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஜனநாயகக் கடமையாற்ற சென்ற இடத்தில் ஒரு கடமை தவறாத அதிகாரி உயிரிழந்தது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
