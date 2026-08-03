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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (09:08 IST)

ஆறுகளில் தண்ணீர் இல்லை.. களையிழந்த ஆடிப்பெருக்கு.. பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்..

Aadi Perukku
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (09:08 IST)
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ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக மக்களால் மிகவும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு திருநாள் இந்த ஆண்டு கடும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவிரி உள்ளிட்ட முக்கிய ஆறுகள் வறண்டு கிடப்பதால் பொதுமக்கள் பெரும் அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைந்துள்ளனர்.
 
வழக்கமாக ஜூன் 12-ஆம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படுவது வழக்கம் என்றாலும், போதுமான நீர் இல்லாததாலும், கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறந்துவிட மறுப்பதாலும் இந்த ஆண்டு அணை திறக்கப்படவில்லை. இதனால் நிலத்தடி நீரை நம்பியே குறுவை சாகுபடி நடந்து வருகிறது.
 
நீர்நிலைகளை வணங்குதல், தாலிக் கயிறு மாற்றுதல் மற்றும் புனித நிகழ்வுகள் ஆடிப்பெருக்கு நாளில் வழக்கமாக நடைபெறும். ஆனால், ஆறுகளில் தண்ணீர் இல்லாததால் இந்த ஆன்மீக மற்றும் பாரம்பரிய சடங்குகளைச் செய்வதில் பொதுமக்களுக்குப் பெரிய தடை ஏற்பட்டுள்ளது. 
இயற்கையை வணங்கி மகிழும் இந்தப் பண்டிகைக் நாளில் ஆறுகள் வறண்டு கிடப்பது விவசாயிகளையும் பொதுமக்களையும் ஒருசேர வாட்டியெடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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