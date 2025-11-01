சனி, 1 நவம்பர் 2025
24 மணி நேரத்தில் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வங்கக் கடலில் மீண்டும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாக இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் வழியாக குஜராத் கடற்கரைப்பகுதிகளை நோக்கி ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு உருவாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
அதேபோல், தெற்கு மியான்மர் கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது என்றும், இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
 
கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் போன்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவினாலும், நவம்பர் மூன்றாம் தேதி லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
கோடநாடு கொலை வழக்கில் எடப்பாடியாருக்கு தொடர்பு! வழக்குத் தொடரப் போகிறேன்! - செங்கோட்டையனால் பரபரப்பு!

கோடநாடு கொலை வழக்கில் எடப்பாடியாருக்கு தொடர்பு! வழக்குத் தொடரப் போகிறேன்! - செங்கோட்டையனால் பரபரப்பு!அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கோடநாடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தொடர்பு உள்ளதாக கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடியை முதல்வராக்கியவன் நான்! கட்சியை ஒருங்கிணைக்கதான் முயன்றேன்! - செங்கோட்டையன் வேதனை!

எடப்பாடியை முதல்வராக்கியவன் நான்! கட்சியை ஒருங்கிணைக்கதான் முயன்றேன்! - செங்கோட்டையன் வேதனை!அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தான் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டது குறித்து செங்கோட்டையன் வேதனையுடன் பேசியுள்ளார்.

டெல்லிக்கு பாண்டவகளால் நிறுவப்பட்ட பெயரை வைக்க வேண்டும்.. அமித்ஷாவுக்கு பாஜக எம்பி கடிதம்..!

டெல்லிக்கு பாண்டவகளால் நிறுவப்பட்ட பெயரை வைக்க வேண்டும்.. அமித்ஷாவுக்கு பாஜக எம்பி கடிதம்..!டெல்லியின் வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார வேர்களை பிரதிபலிக்கும் விதமாக, தலைநகரின் பெயரை பாண்டவர்களால் நிறுவப்பட்ட 'இந்திரபிரஸ்தா' என பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று டெல்லி பா.ஜ.க. எம்.பி. பிரவீன் கண்டேல்வால் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தொடர்ந்து ஒரே லிமிட்டில் ஏறி இறங்கும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

தொடர்ந்து ஒரே லிமிட்டில் ஏறி இறங்கும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!கடந்த சில நாட்களில் வேகமாக சரிந்த தங்கம் விலை தற்போது ஒரே விலை அளவில் சற்று ஏற்ற இறக்கங்களோடு விற்பனையாகி வருகிறது.

தேர்தலுக்கு முன்போ, பின்போ யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.. பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி..!

தேர்தலுக்கு முன்போ, பின்போ யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.. பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி..!ஜன சூராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னோ அல்லது பின்னரோ எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்று உறுதியளித்துள்ளார். இதனை பாட்னாவில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் அவர் எழுத்துபூர்வமாகவும் வழங்கினார்.

