வியாழன், 19 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (12:50 IST)

விஜய் வாகன வீடியோக்கள் அழிக்கப்பட்டதா?!.. கொந்தளிக்கும் திமுகவினர்...

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர். அப்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு கீழே விழுந்து பலரும் மயக்கம் அடைந்தனர்.. அவற்றில் பலரும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும்போது உயிரிழந்தனர். கடைசியாக 41 பேர் வரை உயிரிழந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இது தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. மூன்று முறை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தியது.

இந்நிலையில்தான், நேற்று முதலே டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கலில் ஒரு முக்கிய செய்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரின் பிரச்சார வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்த பதிவுகள் அழிக்கப்பட்டதாக திமுகவின் சொல்லி வருகிகிறார்கள்.

கரூரில் துயர சம்பவம் நடந்தவுடன் விஜயும், தவெக நிர்வாகிகளும் வேகமாக அங்கிருந்து சென்னை திரும்பியது ஆதாரங்களை அழிப்பதற்காகத்தான் என திமுகவின் சொல்லி வருகிறார்கள். குறிப்பாக விஜயின் பிரச்சார வேனில் பதிவாகி பின் அழிக்கப்பட்ட வீடியோக்களை சிபிஐ திரும்ப பெற்றிருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையிலேயே கடந்த 15ம் தேதி விஜயை டெல்லிக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு கூப்பிட்டதாகவும் திமுகவின் சொல்கிறார்கள்.

மேலும் கரூரில் எடுக்கப்பட்ட பல வீடியோக்கள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி வருகிறது.. ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை தவெக தரப்பு மறுத்து வருகிறது. இவை கரூரில் ட்ரோன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட சாதாரண வீடியோக்கள்தான் என தவெக தொண்டர்கள் சொல்கிறார்கள்.


மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com