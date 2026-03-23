திங்கள், 23 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (12:56 IST)

தேர்தலில் போட்டியில்லை.. பொன்முடி எடுத்த திடீர் முடிவால் திமுகவினர் அதிர்ச்சி..!

Ponmudi
தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான க. பொன்முடி இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
திருக்கோவிலூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏவான இவர், வேட்பாளர் நேர்காணலில் பங்கேற்காததுடன், விருப்ப மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை என கூறப்படுகிறது. அதேசமயம், அவரது மகன் கௌதம் சிகாமணி திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்து நேர்காணலில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.
 
கடந்த 40 ஆண்டுகளாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் திமுக முகமாக திகழ்ந்த பொன்முடி, ஏற்கனவே சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு மற்றும் பெண்கள் குறித்த சர்ச்சை பேச்சுக்களால் கட்சி பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். சமீபகாலமாக மாவட்ட நிகழ்வுகளில் அவரது பெயர் தவிர்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அவர் தேர்தல் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆறு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், பல்வேறு துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய ஒரு மூத்த தலைவர் திடீரென ஒதுங்குவது திமுக தொண்டர்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் தனது மகனுக்கு வழிவிட்டு அவர் ஓய்வெடுக்க தீர்மானித்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

தேர்தல் சீட்டுக்கு 5 கோடி கேக்குறாங்க!.. தவெக நிர்வாகிகள் போராட்டம்....

தேர்தல் சீட்டுக்கு 5 கோடி கேக்குறாங்க!.. தவெக நிர்வாகிகள் போராட்டம்....நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

இரட்டை இலை வேண்டா!ம்.. தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுங்க!.. அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமித்ஷா..

இரட்டை இலை வேண்டா!ம்.. தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுங்க!.. அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமித்ஷா..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பதற்காக அதிமுக பல மாதங்களுக்கு முன்பே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டது.

சென்னையில் பியூஸ் கோயல்!.. அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படுமா?...

சென்னையில் பியூஸ் கோயல்!.. அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படுமா?...தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

ஈரானுக்கு உதவும் இந்திய மக்கள்.. கணவர் கட்டிய தாலியை தானமாக கொடுத்த பெண்..!

ஈரானுக்கு உதவும் இந்திய மக்கள்.. கணவர் கட்டிய தாலியை தானமாக கொடுத்த பெண்..!ஈரான் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில், இந்தியாவிலிருந்து, குறிப்பாகக் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தங்கம், பணம் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் நிதியுதவியாக குவிகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com