திமுகவின் முப்பெரும் விழா திடீர் ஒத்திவைப்பு.. என்ன ஆச்சு முக ஸ்டாலினுக்கு?
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு லேசான உடல்நலக்குறைவு மற்றும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதால், சென்னையில் இன்று அதாவது செப்டம்பர் 15 அன்று மிகச் சிறப்பாக நடைபெறவிருந்த முப்பெரும் விழா தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்தார். மேலும், இந்த விழாவிற்கான புதிய தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் தனது பேட்டியின்போது குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கழகத்தின் மிக முக்கியமான நிகழ்வான முப்பெரும் விழா திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளிடையே பெரும் சோகத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தலைவர் நலம் பெற்று முழுமையான உடல்நலத்துடன் திரும்பியதும், விழாவுக்கான தேதிகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva