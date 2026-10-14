கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு திமுக ஆதரவு எப்போதும் உண்டு: முக ஸ்டாலின்
டெல்லியில் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'யை சேர்ந்த சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரின் கைது நடவடிக்கைக்கு தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டு, அத்துமீறி நுழைந்ததாக கூறி கைது செய்யப்பட்ட இவர்களுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க துணை நிற்கும் என அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
பா.ஜ.க அரசு எத்தனை இளைஞர்களின் குரல்களை ஒடுக்க முயன்றாலும், அடக்குமுறைகள் எடுபடாது என்றும், கைதானவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து சட்ட உதவிகளையும் தி.மு.க வழங்கும் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், இளைஞர்களைச் சிறையில் அடைப்பதால் போராட்டங்களின் வீரியம் குறையாது என்றும், சாதாரண மக்களே வீதிகளில் இறங்கிப் போராடும் சூழல் உருவாகும் என்றும் ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் தற்போது தேசிய அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.