பதவி இழக்கும் எ.வ.வேலு, முத்துசாமி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.. திமுகவில் அதிரடி மாற்றமா?
திமுகவில் நிர்வாக ரீதியான மறுசீரமைப்பு மற்றும் புதிய மாவட்டச் செயலாளர்கள் நியமனம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றன.
திமுக வட்டாரங்களில் இருந்து வெளியாகும் தகவல்களின்படி, கட்சியின் நிர்வாக வசதிக்காக ஏற்கனவே இருந்த 77 மாவட்டங்களை 110 மாவட்டங்களாக உயர்த்தி அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி அறிவித்திருந்தார்.
இதனை தொடர்ந்து, ஒன்றியம், வட்டம், பேரூர் மற்றும் பகுதிகளைப் பிரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்ட நிலையில், புதிய மாவட்ட செயலாளர்களின் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இளைஞர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருவதாகவும், அதன் காரணமாக 70 வயது உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது.
இந்த விதிமுறை அமல்படுத்தப்பட்டால், எ.வ.வேலு, முத்துசாமி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 13 மூத்த நிர்வாகிகள் தங்களது மாவட்ட செயலாளர் பதவிகளை இழக்க நேரிடும் என்றும், செந்தில் பாலாஜிக்கு துணை பொதுச்செயலாளர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்றும் யூகங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மறுபுறம், கட்சியின் உட்கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளின் பதவிகள் குறித்து வெளியாகும் இத்தகைய தகவல்கள் குறித்து திமுக தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் தேர்தல் வியூகங்களைக் கருத்தில் கொண்டே தலைமை இறுதி முடிவை எடுக்கும் என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.