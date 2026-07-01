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  4. DMK MP Trichy Siva's Daughter and Son-in-Law Booked in Rs 10 Lakh and Gold Jewellery Fraud Case
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Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (10:29 IST)

திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகள், மருமகன் மீது பண மோசடி புகார்: ஹோமியோபதி மருத்துவர் திடுக் புகார்..

திருச்சி சிவா
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (10:24 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:29 IST)
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சென்னையில் திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகள் மற்றும் மருமகன் மீது ரூ.10 லட்சம் பணம் மற்றும் 26 சவரன் தங்க நகைகளை ஏமாற்றியதாகப் பரபரப்பு புகார் எழுந்துள்ளது.
 
சென்னை அயனாவரத்தை சேர்ந்த ஹோமியோபதி மருத்துவர் வினா விலாசினி, கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது திருச்சி முத்துக்குமாருடன் நட்பு ஏற்பட்டது. இந்த நட்பை பயன்படுத்தி, முத்துக்குமார் தனது அவசர தேவைக்காக பல தவணைகளில் ரொக்கமாகவும், கூகுள் பே மூலமாகவும் ரூ.10 லட்சம் வாங்கியுள்ளார்.
 
தொடர்ந்து, 2023-இல் முத்துக்குமாரின் மனைவியும் திருச்சி சிவாவின் மூத்த மகளுமான காயத்ரி சிவா மூலம் 50 சவரன் நகைகளை வாங்கியுள்ளனர். பலமுறை வற்புறுத்தி கேட்டதால் 24 சவரன் நகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்தனர். ஆனால், மீதமுள்ள ரூ.10 லட்சம் மற்றும் 26 சவரன் நகைகளை தராமல் ஏமாற்றி, கேட்டதற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
 
பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் வினா விலாசினி ஜூன் 27 அன்று அயனாவரம் காவல் உதவி ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர் முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். விசாரணையின் முடிவில் அடுத்தகட்ட சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
திமுக எம்பி-யின் குடும்பத்தினர் மீதான இந்த மோசடி புகார் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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