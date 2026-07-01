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திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகள், மருமகன் மீது பண மோசடி புகார்: ஹோமியோபதி மருத்துவர் திடுக் புகார்..
சென்னையில் திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகள் மற்றும் மருமகன் மீது ரூ.10 லட்சம் பணம் மற்றும் 26 சவரன் தங்க நகைகளை ஏமாற்றியதாகப் பரபரப்பு புகார் எழுந்துள்ளது.
சென்னை அயனாவரத்தை சேர்ந்த ஹோமியோபதி மருத்துவர் வினா விலாசினி, கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது திருச்சி முத்துக்குமாருடன் நட்பு ஏற்பட்டது. இந்த நட்பை பயன்படுத்தி, முத்துக்குமார் தனது அவசர தேவைக்காக பல தவணைகளில் ரொக்கமாகவும், கூகுள் பே மூலமாகவும் ரூ.10 லட்சம் வாங்கியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, 2023-இல் முத்துக்குமாரின் மனைவியும் திருச்சி சிவாவின் மூத்த மகளுமான காயத்ரி சிவா மூலம் 50 சவரன் நகைகளை வாங்கியுள்ளனர். பலமுறை வற்புறுத்தி கேட்டதால் 24 சவரன் நகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்தனர். ஆனால், மீதமுள்ள ரூ.10 லட்சம் மற்றும் 26 சவரன் நகைகளை தராமல் ஏமாற்றி, கேட்டதற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் வினா விலாசினி ஜூன் 27 அன்று அயனாவரம் காவல் உதவி ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர் முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். விசாரணையின் முடிவில் அடுத்தகட்ட சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக எம்பி-யின் குடும்பத்தினர் மீதான இந்த மோசடி புகார் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.