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தவெக அரசுக்கு கனிமொழி எம்பி கேட்ட 2 கேள்விகள்.. விஜய்யிடம் இருந்து என்ன பதில்?
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தற்போது பெரும் அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது. இந்த நியமனம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் இரண்டு முக்கிய கேள்விகளைத் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் எழுப்பியுள்ளார்.
அவரது முதல் கேள்வியில், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக டெல்லியில் ஒலிக்க வேண்டிய அரசு பொறுப்பில், ஒரு அமைச்சருக்கு நிகரான தகுதியுடைய இந்தத் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவியில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒருவரை தவெக அரசு அமர்த்தியுள்ளது ஏன் என்று கேட்டுள்ளார். மேலும், தவெகவில் அந்த பொறுப்புக்கு தகுதியான தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் கூட இல்லையா என்ற கேள்வியையும் அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
அவரது இரண்டாவது கேள்வியில், மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரம் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் உரிமை சார்ந்த மிக முக்கியமான அண்டை மாநில பிரச்சனைகளில், தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நபர் தமிழ்நாட்டின் உண்மையான பிரதிநிதியாக செயல்படுவாரா? அல்லது அவரது சொந்த மாநிலமான கர்நாடகாவின் பிரதிநிதியாக செயல்படுவாரா? என்ற கடுமையான சந்தேகத்தையும் கனிமொழி எழுப்பியுள்ளார்.
மாநில உரிமை சார்ந்த இந்த நியமனம் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva