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இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இனி வரும் தேர்தல்களில் எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக எம்பி ஆ.ராசா பேசியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், இந்த முடிவை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள் மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள், தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசுக்குத் தங்களின் ஆதரவை வழங்கி வருகின்றன.
இதனால், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் தேமுதிக மற்றும் மதிமுக மட்டுமே கூட்டணியில் நீடிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இத்தகைய சூழலில்தான், திமுக கூட்டணி பாதையை தவிர்த்து தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஆ.ராசா முன்வைத்துள்ளார்.
இந்த அதிரடி பேச்சு, வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2031 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றில் திமுகவின் வியூகத்தை மாற்றுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. கூட்டணி இல்லாமல் திமுக தனித்து நிற்குமா அல்லது இது குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏதேனும் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா
பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி மீதான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் வழக்கு.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் மூத்த தலைவருமான துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகியோருக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை சென்னை நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கை மாற்றக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளார்.