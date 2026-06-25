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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (14:14 IST)

இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா

raja vijay
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (14:12 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (14:14 IST)
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திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இனி வரும் தேர்தல்களில் எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக எம்பி ஆ.ராசா பேசியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், இந்த முடிவை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள் மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள், தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசுக்குத் தங்களின் ஆதரவை வழங்கி வருகின்றன.
 
இதனால், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் தேமுதிக மற்றும் மதிமுக மட்டுமே கூட்டணியில் நீடிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இத்தகைய சூழலில்தான், திமுக கூட்டணி பாதையை தவிர்த்து தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஆ.ராசா முன்வைத்துள்ளார்.
 
இந்த அதிரடி பேச்சு, வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2031 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றில் திமுகவின் வியூகத்தை மாற்றுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. கூட்டணி இல்லாமல் திமுக தனித்து நிற்குமா அல்லது இது குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏதேனும் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா

இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் இனி வரும் தேர்தல்களில் எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக எம்பி ஆ.ராசா பேசியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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