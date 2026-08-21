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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (11:55 IST)

திமுகவின் 59 எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் வேண்டாம்.. எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு...!

உதயநிதி ஸ்டாலின்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (11:55 IST)
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தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, திமுகவின் 59 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அரசு வழங்கும் புதிய வாகனத்தைப் பெறுவதில்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்துள்ளார். 
 
தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் அறிவுறுத்தலின் பெயரில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சட்டமன்றத் தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும்போது அளிக்கப்பட்ட சொத்து விவரங்களின் அடிப்படையில், உண்மையிலேயே ஏழ்மை நிலையில் இருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் அந்த வாகனங்களை வழங்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 
 
அரசின் நிதிச் சுமையை குறைக்கும் நோக்கில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் விடுத்துள்ள இந்த எளிமை மற்றும் சிக்கன நடவடிக்கைக்கான அறிவிப்பு அரசியல் அரங்கில் பெரும் கவனத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு தொடர்பான தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களிலும் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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