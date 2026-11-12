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  4. DMK MLA Markandeyan Sparks Controversy Again with Remarks Against CM Vijay in Thoothukudi
Written By SIVA SIVA

முதல்வர் விஜய் குறித்து திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீண்டும் சர்ச்சைப் பேச்சு; ஆளுங்கட்சியினர் கடும் கண்டனம்!

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (10:46 IST)
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தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை விமர்சித்து பேசிய கருத்துக்கள் தமிழக அரசியலில் மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளன. ஏற்கனவே பொதுக்கூட்ட மேடையில் முதல்வர் குறித்து சர்ச்சையாக பேசியதற்காகக் கைது செய்யப்பட்டிருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் அதே பாணியில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
 
பேட்டியில் பேசிய மார்க்கண்டேயன், தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 17 கொலைகள் நடந்துள்ளதாகவும், காவல்துறையினருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கே கூட பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். 
 
மேலும், சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ள நிலையில், சர்க்கஸ் கூடாரத்தில் உள்ள கோமாளிகள் கையில் ஆட்சி சிக்கியிருப்பதாகவும், "ஜோக்கர் அரசின் முதல்வராக விஜய் உள்ளார்" என்றும் அவர் விமர்சித்தார். தவெக எம்எல்ஏக்கள் மீதே ஆட்சியாளர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மறுபுறம், மார்க்கண்டேயனின் இந்தப் பேச்சுக்கு தவெக நிர்வாகிகளும் ஆதரவாளர்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆட்சி பொறுப்பை இழந்த விரக்தியில் திமுக நிர்வாகிகள் நாகரிகமற்ற முறையில் தனிநபர் விமர்சனங்களில் ஈடுபடுவதாகவும், சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்ட அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் இதுபோன்ற அவதூறுகளைப் பரப்புவதாகவும் ஆளுங்கட்சித் தரப்பினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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