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பிடி அரசகுமாரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்தது யார் யார்? தைரியமாக புகார் கொடுங்கள்: காவல்துறை
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகளின் கூட்டமைப்புத் தலைவர் இளங்கோவன் கொடுத்த புகாரின் பேரில், திமுக செய்தித் தொடர்பு துணைத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் கடந்த சனிக்கிழமை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், தர உயர்வு மற்றும் DTCP அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு தனியார் பள்ளிகளிடம் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை பி.டி. அரசகுமார் மோசடி செய்திருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் இவரிடம் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பி.டி. அரசகுமாரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகங்கள் அனைத்தும் தைரியமாக முன்வந்து அவர் மீது புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முறைப்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் மற்றும் கல்வி வட்டாரத்தில் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.