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  4. DMK Leader PT Arasakumar Arrested Over Alleged Rs 100 Crore Fraud Targeting Private Schools
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Last Updated : Monday, 29 June 2026 (11:00 IST)

பிடி அரசகுமாரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்தது யார் யார்? தைரியமாக புகார் கொடுங்கள்: காவல்துறை

திமுக பிரமுகர் கைது
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (10:59 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (11:00 IST)
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தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகளின் கூட்டமைப்புத் தலைவர் இளங்கோவன் கொடுத்த புகாரின் பேரில், திமுக செய்தித் தொடர்பு துணைத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் கடந்த சனிக்கிழமை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.  
 
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், தர உயர்வு மற்றும் DTCP அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு தனியார் பள்ளிகளிடம் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை பி.டி. அரசகுமார் மோசடி செய்திருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் இவரிடம் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
 
இதனைத் தொடர்ந்து, பி.டி. அரசகுமாரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகங்கள் அனைத்தும் தைரியமாக முன்வந்து அவர் மீது புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் முறைப்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் மற்றும் கல்வி வட்டாரத்தில் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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