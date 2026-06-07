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தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி மீது மான நஷ்ட வழக்கு: திமுகவின் சரவணன் அண்ணாதுரை அதிரடி...
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது நேர்காணல் ஒன்றின் மூலம் புதிய போர்க்களமாக மாறியுள்ளது. தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி, ராயபுரத்தில் வேண்டுமென்றே மின்தடையை ஏற்படுத்தி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அவப்பெயர் உண்டாக்க திமுகவினர் சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியதை தொடர்ந்து, திமுக செய்தித்தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை இந்த ஆதாரமற்ற அவதூறு பரப்பியதற்காக பல்லவி மற்றும் அந்த ஊடகத்திற்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். மேலும் அந்த வீடியோவை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக பெற்ற பெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து, திமுக மற்றும் தவெக இடையே நிலவி வரும் கடுமையான அரசியல் பதற்றத்தை இந்த சம்பவம் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. சென்னை நகரின் மின்தடைக்குக் கடுமையான கோடைகால மின்தேவை, மின்மாற்றி பழுதுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளே காரணம் என்றும், இதில் எவ்வித சதியும் இல்லை என்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில், திமுக தங்களை அரசியல் ரீதியாக அச்சுறுத்துவதாக தவெக ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மறுபுறம், பல்லவியின் ரூ.42 லட்சம் சொத்து விவரங்களைச் சுட்டிக்காட்டி சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சகர்கள் அவரை விமர்சித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
தமிழக அரசின் உத்தரவை மதிக்காத தனியார் பள்ளிகள்.. கட்டண விவரங்களை வெளியிடாமல் தாமதம்...!
தமிழகத்தில் புதிய கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளையில், தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை அறிவதில் பெற்றோர் வழக்கம்போல பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை ஜூன் 5-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி வளாகங்களிலும், இணையதளங்களிலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.