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Last Updated : Sunday, 7 June 2026 (11:10 IST)

தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி மீது மான நஷ்ட வழக்கு: திமுகவின் சரவணன் அண்ணாதுரை அதிரடி...

திமுக தவெக மோதல்
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (11:05 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (11:10 IST)
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தமிழக அரசியல் களம் தற்போது  நேர்காணல் ஒன்றின் மூலம் புதிய போர்க்களமாக மாறியுள்ளது. தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி, ராயபுரத்தில் வேண்டுமென்றே மின்தடையை ஏற்படுத்தி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அவப்பெயர் உண்டாக்க திமுகவினர் சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியதை தொடர்ந்து, திமுக செய்தித்தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை இந்த ஆதாரமற்ற அவதூறு பரப்பியதற்காக பல்லவி மற்றும் அந்த ஊடகத்திற்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். மேலும் அந்த வீடியோவை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக பெற்ற பெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து, திமுக மற்றும் தவெக இடையே நிலவி வரும் கடுமையான அரசியல் பதற்றத்தை இந்த சம்பவம் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. சென்னை நகரின் மின்தடைக்குக் கடுமையான கோடைகால மின்தேவை, மின்மாற்றி பழுதுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளே காரணம் என்றும், இதில் எவ்வித சதியும் இல்லை என்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்த விவகாரத்தில், திமுக தங்களை அரசியல் ரீதியாக அச்சுறுத்துவதாக தவெக ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மறுபுறம், பல்லவியின் ரூ.42 லட்சம் சொத்து விவரங்களைச் சுட்டிக்காட்டி சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சகர்கள் அவரை விமர்சித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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