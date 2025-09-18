வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (13:30 IST)

அமித்ஷா - எடப்பாடியார் சந்திப்பால் திமுக பதறுகிறது! - தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன்!

அமித்ஷா - எடப்பாடியார் சந்திப்பால் திமுக பதறுகிறது! - தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன்!

டெல்லியில் அமித்ஷா - எடப்பாடி பழனிசாமி இடையேயான சந்திப்பு திமுகவை பதட்டத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கூறியுள்ளார்.

 

இதுகுறித்து கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் “நாட்டின் துணை ஜனாதிபதியாக ஒரு தமிழர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழர்களுக்கும் பெருமை. திமுக ஒரு தமிழருக்கு எந்த ஆதரவையும் வழங்காததை வரலாறு மன்னிக்காது. திமுக எத்தனை கூட்டங்கள் போட்டாலும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது.

 

எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமித்ஷாவை டெல்லியில் சந்தித்தது திமுகவிற்கு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாஜக அடக்குமுறை செய்வதாக தேவையற்றக் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கின்றனர். உங்கள் அமைச்சரவையை முதலில் கவனியுங்கள். செந்தில் பாலாஜி எத்தனை நாட்கள் வெளியே இருக்கப் போகிறார் என பார்ப்போம். திமுக முப்பெரும் விழாவில் மக்கள் நலன் சார்ந்து எதையுமே பேசவில்லை” என்று கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

எந்த பயனும் இல்ல.. 256 திட்டங்களை கைவிடும் தமிழக அரசு? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

எந்த பயனும் இல்ல.. 256 திட்டங்களை கைவிடும் தமிழக அரசு? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!நிறைவேற்ற சாத்தியமில்லாத திட்டங்கள் என 256 திட்டங்களை கைவிட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கைக்குட்டையால் முகத்தை துடைப்பது கூட குற்றமா? - எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம்!

கைக்குட்டையால் முகத்தை துடைப்பது கூட குற்றமா? - எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம்!டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்து திரும்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி கைக்குட்டையால் முகத்தை மூடிக் கொண்டதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் விமர்சித்த நிலையில் அதுகுறித்து அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

திமுக, காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றம்.. புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் பரபரப்பு:

திமுக, காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றம்.. புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் பரபரப்பு:புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் ஏற்பட்ட அமளியை தொடர்ந்து, திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று அவையிலிருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

ஒரே தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து 6,000 பேரை நீக்க முயற்சி: ராகுல் காந்தி: குற்றச்சாட்டு

ஒரே தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து 6,000 பேரை நீக்க முயற்சி: ராகுல் காந்தி: குற்றச்சாட்டுமக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கர்நாடகாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற தொகுதியில் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்க முயற்சி நடந்ததாக ஆவணங்களுடன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இனிமேல் மொபைல் போன்கள் தேவைப்படாதா? மெட்டா அறிமுகம் செய்த ஏஐ கண்ணாடி..!

இனிமேல் மொபைல் போன்கள் தேவைப்படாதா? மெட்டா அறிமுகம் செய்த ஏஐ கண்ணாடி..!உலகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பயன்பாடு உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மொபைல் போன் இல்லாதவர்களை காண்பது அரிதாகிவிட்டது. இந்த நிலையை மாற்றும் வகையில், மெட்டா நிறுவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைவர் மார்க் சக்கர்பெர்க், இந்த கண்டுபிடிப்பு அறிவியலில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com