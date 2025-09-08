திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (17:27 IST)

"திமுக தமிழைத் திருடிவிட்டது": துக்ளக் குருமூர்த்தியின் காரசாரமான பேச்சு

இந்தியா டுடே தென்னிந்திய மாநாடு 2025-இல், ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தவாதியும், துக்ளக் பத்திரிகையின் ஆசிரியருமான எஸ். குருமூர்த்தி, தி.மு.க.வை "நேர்மையற்ற கட்சி" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். தி.மு.க. திராவிட சித்தாந்தத்திற்கும், தமிழ் அடையாளத்திற்கும் உண்மையற்றது என்றும், தமிழ் பெருமை என்பது அக்கட்சியால் "திருடப்பட்ட அடையாளம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
திராவிட இயக்கத்தின் தோற்றம் குறித்து பேசிய குருமூர்த்தி, ஈ.வெ. ராமசாமி பிராமணர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திய காங்கிரஸில் இருந்து விலகி, ஆரியர்-திராவிடர் என்ற பிரிட்டிஷ் இன கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தனிப்பாதை அமைத்தார்.
 
"திராவிடர் என்ற அடையாளத்திற்கு மொழி இல்லை, அது இனத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டது. தமிழ் திராவிடம் என்றால், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு என்ன?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
பெரியார், பிராமணத்துவத்தை கடுமையாக விமர்சித்தபோதும், ஒரு நேர்மையான சிந்தனையாளர் என்று குருமூர்த்தி கூறினார். ஆனால், திராவிட இனம் தோல்வியடைந்த பிறகு, தி.மு.க. தமிழ் பெருமையை தன்னுடையதாக ஆக்கிக்கொண்டதால், தி.மு.க.வை நேர்மையற்ற கட்சி என்று அழைத்தார்.
 
"இது திருடப்பட்ட அடையாளம். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற பெயரையும் தமிழ் அடையாளத்தையும் ஒன்றாக வைத்திருக்க முடியாது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
தி.மு.க. திருடிய தமிழை, மோடி மீட்டெடுத்து வருகிறார்" என்று கூறி குருமூர்த்தி தனது பேச்சில் கூறினார்.
 
Edited by Mahendran

இந்தியாவுக்கு வரி விதித்தது சரிதான்.. ஜெலன்ஸ்கி நீங்களுமா? - ட்ரம்புக்கு வக்காலத்து வாங்கும் உக்ரைன்!

இந்தியாவுக்கு வரி விதித்தது சரிதான்.. ஜெலன்ஸ்கி நீங்களுமா? - ட்ரம்புக்கு வக்காலத்து வாங்கும் உக்ரைன்!இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள வரி நியாயமற்றது என இந்தியா மட்டுமல்லாமல் சீனாவும் கூட கூறி வரும் நிலையில், அந்த முடிவு சரி என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறோம்: 7 எம்பி வைத்துள்ள கட்சி அறிவிப்பு..!

குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறோம்: 7 எம்பி வைத்துள்ள கட்சி அறிவிப்பு..!நாளை நடைபெறவிருக்கும் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை, ஒடிசா மாநிலத்தின் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சி புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சிக்கு 7 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி கைது! கருணாநிதி ஆட்சியை விட கேவலமான ஆட்சி! - அண்ணாமலை ஆவேசம்!

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி கைது! கருணாநிதி ஆட்சியை விட கேவலமான ஆட்சி! - அண்ணாமலை ஆவேசம்!சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் அருகே ஏர்போர்ட் மூர்த்திக்கும், விசிகவினருக்கும் இடையே எழுந்த மோதலில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தில் விரிசல்: சுற்றுலா பயணிகள் அச்சம்!

கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தில் விரிசல்: சுற்றுலா பயணிகள் அச்சம்!கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதற்காக, திருவள்ளுவர் சிலை மற்றும் விவேகானந்தர் பாறைக்கு இடையே அமைக்கப்பட்ட கண்ணாடி இழை பாலத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரள முதல்வர் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சல்லடை போட்டு தேடும் நிபுணர்கள்..!

கேரள முதல்வர் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சல்லடை போட்டு தேடும் நிபுணர்கள்..!கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனின் வீடு மற்றும் திருவனந்தபுரம் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த மிரட்டலை தொடர்ந்து, காவல்துறை மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் இந்த இரு இடங்களிலும் சல்லடை போட்டு சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com