  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "DMK Has Not Lost, We Will Bounce Back Stronger," Says Actress Julie at Gen Z Youth Meeting in Anna Arivalayam
Written By
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (08:41 IST)

திமுக தோற்கவில்லை; இது ஒரு தற்காலிகமான பின்னடைவு மட்டுமே.. நடிகை ஜூலி பேட்டி..!

திமுக
Publish: Sun, 31 May 2026 (08:39 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (08:41 IST)
google-news
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் Gen Z இளைஞர்கள் பங்கேற்ற சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்களும், சமூக வலைத்தள ஆளுமைகளும் கலந்துகொண்டனர். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற பிரபல நடிகை ஜூலி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தார்.
 
அப்போது அவர் பேசுகையில், "நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக தோற்கவில்லை; இது ஒரு தற்காலிகமான பின்னடைவு மட்டுமே. அரசியல் களத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் என்பது மிகவும் சாதாரணமான ஒன்று. எங்களின் கொள்கைகளும், உழைப்பும் எப்போதும் மக்களுக்கானவை. இன்னும் பல மடங்கு வலிமையோடு நாங்கள் மீண்டும் களத்திற்கு வருவோம், மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்று மீண்டும் எழுச்சி பெறுவோம்" என்று மிகவும் நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.
 
இளைஞர்களின் பங்களிப்பு குறித்துப் பேசிய அவர், இன்றைய தலைமுறையினர் அரசியலை மிகவும் கூர்மையாக கவனித்து வருவதாகவும், திமுகவின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு இந்த இளைஞர் பட்டாளம் ஒரு மிகப்பெரிய தூணாக விளங்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார். 
 
இந்த ஜென் ஸி இளைஞர்கள் கூட்டம், கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு புதிய உத்வேகத்தை தந்துள்ளதாகத் திமுக நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஜூலியின் இந்த அதிரடியான மற்றும் நம்பிக்கையான பேட்டி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
வடமாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு கூட பெண்கள் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: நிதியமைச்சர் மரியவில்சன்

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.