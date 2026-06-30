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  4. DMK Functionary Files Rs 69 Lakh Job Fraud Complaint Against DMK District Secretary Chitrarasu at Chennai Police Commissioner Office
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Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (08:12 IST)

என்னிடமே வேலை வாங்கி தர லஞ்சம் வாங்கினார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்.. திமுக நிர்வாகி பகீர் புகார்...

சென்னை
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:11 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:12 IST)
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சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி ரூ.69 லட்சம் மோசடி செய்ததாக, தி.மு.க மாவட்ட செயலாளர் சிற்றரசு மீது சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தி.மு.க பிரமுகரே புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாதிக்கப்பட்ட தி.மு.க பிரமுகர் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் அளித்துள்ள புகாரில், "நானும் தி.மு.ககாரன் தான், எனக்கே இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் பல்வேறு பணிகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ஒரு வேலைக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் வரை சிற்றரசு வாங்கியுள்ளார். மொத்தம் 10-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் இருந்து ரூ.69 லட்சம் வரை பெற்றுக்கொண்டு, வேலை வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த மாவட்டச் செயலாளர் மீதே, அதே கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி வேலைவாய்ப்பு மோசடிப் புகார் அளித்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பலத்த சலசலப்பை உருவாக்கியுள்ளது. 
 
சொந்த கட்சி தொண்டர்களையே ஏமாற்றி கோடிக்கணக்கில் பணம் பறிக்கும் லஞ்ச போக்கிற்கு இந்த சம்பவம் மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்று பொதுமக்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர். இப்புகார் குறித்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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