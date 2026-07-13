  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DMK Files Complaint Against TVK Over Alleged Horse Trading
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (14:02 IST)

தவெக அரசு மீது புகார் அளித்து திமுக கடிதம்.. ஆளுனர் மாளிகைக்கும் புகார்...

தி.மு.க
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:02 IST)
google-news
தமிழக வெற்றி கழகம் அரசு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி குதிரைபேரத்தில் ஈடுபடுவதாக கூறி, தி.மு.க. சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஆளுநர் மாளிகையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ஆஸ்டினை த.வெ.க.வினர் அணுகி குதிரைபேரம் நடத்தியதாகவும், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை கைது செய்து த.வெ.க.வில் இணையுமாறு வற்புறுத்தியதாகவும் தி.மு.க. குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
மேலும், வைகோவின் பேச்சின் அடிப்படையில், த.வெ.க.வினர் எம்.எல்.ஏ.க்களை ராஜினாமா செய்யுமாறு வற்புறுத்துவது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தி.மு.க. வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
முன்னதாக, அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களாக இருந்த 6 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்து த.வெ.க.வில் இணைந்தது மற்றும் தி.மு.க.வின் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரை கட்சி மாற த.வெ.க.வினர் அணுகியது ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி தி.மு.க. இந்த புகாரை முன்வைத்துள்ளது. 
 
அரசு அதிகாரத்தை முறையற்ற வழிகளில் த.வெ.க. பயன்படுத்துவதாக கூறி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு தி.மு.க. அனுப்பியுள்ள இந்தக் கடிதம், தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

முன் ஜாமின் பெற்ற செந்தில் பாலாஜி 5வது நாளாக ஆஜராகவில்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

முன் ஜாமின் பெற்ற செந்தில் பாலாஜி 5வது நாளாக ஆஜராகவில்லை.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?குதிரைபேர வழக்கில் முன்ஜாமீன் பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனைப்படி திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டிய நிலையில், தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக அவர் ஆஜராகவில்லை என்ற தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரூ.1000 கடனை 35 வருடங்கள் கழிச்சி தேடி வந்து கொடுத்த நபர்!.. இது செம மேட்டரு!..

ரூ.1000 கடனை 35 வருடங்கள் கழிச்சி தேடி வந்து கொடுத்த நபர்!.. இது செம மேட்டரு!..இந்த காலத்தில் நெருங்கி பழகும் நபர்களிடம் கூட கொடுத்த கடனை திரும்ப பெறுவது என்பது கடினம்.

தவெக அரசு மீது புகார் அளித்து திமுக கடிதம்.. ஆளுனர் மாளிகைக்கும் புகார்...

தவெக அரசு மீது புகார் அளித்து திமுக கடிதம்.. ஆளுனர் மாளிகைக்கும் புகார்...தமிழக வெற்றி கழகம் அரசு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி குதிரைபேரத்தில் ஈடுபடுவதாக கூறி, தி.மு.க. சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஆளுநர் மாளிகையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..

தனியார் பள்ளி அனுமதி!.. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை!..தமிழகத்தில் புதிய தனியார் பள்ளிகளை துவங்கும் போது சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக சொல்லி தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி மோசடி செய்து ஏமாற்றியதாக ஏற்கனவே தனியார் பள்ளி சங்கத் தலைவர் பி.டி அரசகுமாரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

நண்பேன்டா!.. 28 கோடி சொத்தை நண்பனுக்கு எழுதி வைத்த வாலிபர்!..

நண்பேன்டா!.. 28 கோடி சொத்தை நண்பனுக்கு எழுதி வைத்த வாலிபர்!..நட்புக்காக பலரும் பலவற்றையும் செய்வார்கள்..