மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு பரந்தாமன் சரியான வேட்பாளர் தானா? திமுக தொண்டர்களே அதிருப்தி?
வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக தனது வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தாராபுரம் தொகுதியில் உள்ளூர் மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற சுகன்யா என்பவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், மதுராந்தகம் தொகுதி வேட்பாளராக பரந்தாமன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திமுகவின் சட்டத்துறை இணை செயலாளரான பரந்தாமனுக்கும், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கும் எந்தவித நேரடி தொடர்பும் கிடையாது. தொகுதிக்கு முற்றிலும் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு வெளிநபரை வேட்பாளராக களம் இறக்கியிருப்பது திமுகவிற்கு சறுக்கலை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
உள்ளூர் மக்களிடம் பரிச்சயமான பல தலைவர்கள் மற்றும் விசுவாசிகள் இருக்கும் போது, சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவரை மதுராந்தகத்தில் நிறுத்தியிருப்பது உள்ளூர் திமுகவினர் மத்தியில் கடுமையான அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அத்தொகுதியில் திமுக கடும் சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.
இதற்கிடையில், தாராபுரம் தொகுதியில் சுகனுயாவுக்கும் சத்தியபாமாவுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவ வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. உள்ளூர் செல்வாக்கை இழந்து, வெளியாட்களை நம்பி களம் காணும் திமுகவிற்கு இந்த இடைத்தேர்தல் மிகப்பெரிய சோதனையாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Edited by Siva