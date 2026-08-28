அதிக அளவில் சொத்து வரி பாக்கி வைத்துள்ள 100 பேரின் பட்டியல்.. திமுக அலுவலகம் முதலிடம்...
கரூர் மாநகராட்சிக்கு அதிக அளவில் சொத்து வரி நிலுவை வைத்திருப்போர் பட்டியலில் திமுக மாவட்ட அலுவலகம் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாக மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூர் மாநகராட்சியின் முக்கிய வருவாய் ஆதாரங்களில் சொத்து வரியும் ஒன்றாகும். இந்த வருவாயை பயன்படுத்தித்தான் சாலை பராமரிப்பு, குப்பை அகற்றுதல், தெருவிளக்கு, பூங்கா பராமரிப்பு, பொது சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் மாநகராட்சி நிர்வாகம் தற்போது வரி வசூல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், அதிக அளவில் சொத்து வரி பாக்கி வைத்துள்ள 100 பேரின் பட்டியல் மாநகராட்சியின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கரூர் திண்டுக்கல் சாலையில் உள்ள ராமசாமி - நாராயணசாமி ஆகியோருக்கு ரூ.36.48 லட்சம் வரி நிலுவை இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு, அவர்கள் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
அதே பட்டியலில், கரூர் கௌரிபுரம் விரிவாக்கப் பகுதியில் அமைந்துள்ள திமுக மாவட்ட அலுவலகம் இரண்டாவது இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு ரூ.1.18 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த சொத்து வரி, தற்போது ஆண்டுக்கு ரூ.2.36 லட்சமாக உள்ளது.
மாநகராட்சி தகவலின்படி, 2008 முதல் 2026 மார்ச் வரை திமுக மாவட்ட அலுவலகத்துக்கு ரூ.28,33,698 சொத்து வரி நிலுவையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அரசியல் கட்சிகள் பொதுமக்களுக்கு வரி செலுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தும் நிலையில், அதன் சொந்த அலுவலகத்துக்கே இவ்வளவு பெரிய தொகை நிலுவையில் இருப்பதாக வெளியான தகவல் தற்போது விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.
Edited by Siva