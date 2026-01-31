சனி, 31 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (12:21 IST)

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைய வாய்ப்பே இல்லை.. இந்த இரண்டும் தான் காரணம்..!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான உறவில் சிறு சலசலப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. தொகுப்பங்கீடு மற்றும் ஆட்சியில் அதிகாரப் பகிர்வு போன்ற கோரிக்கைகளால் எழுந்த இந்த மோதலை அரசியல் விமர்சகர்கள் "தேநீர் கோப்பைக்குள் எழுந்த புயல்" என்றே வர்ணிக்கின்றனர். இருப்பினும், தற்போதைய சூழலில் இந்தக் கூட்டணி உடைய வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது.
 
தேசிய அரசியலில் பாஜகவை வீழ்த்த காங்கிரசுக்கு திமுகவின் 32 எம்.பி-க்களின் பலம் மிக அவசியமாக உள்ளது. அதேபோல், தமிழகத்தில் ஆட்சியைத் தக்கவைக்க திமுகவுக்கு காங்கிரஸின் வாக்கு வங்கி கணிசமான தேவையாக இருக்கிறது. 
 
ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து இருக்கும் இந்த அரசியல் கட்டாயத்தினால், தற்காலிக பூசல்கள் சமரசத்தில் முடியவே வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனாலும், 2021 தேர்தலை போல 100 சதவீத வாக்குகள் பரிமாற்றம் இந்த முறை நடக்குமா என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
அடிமட்டத் தொண்டர்களிடையே நிலவும் அதிருப்தி களத்தில் எப்படி எதிரொலிக்கும் என்பதைப் பொறுத்தே கூட்டணியின் வெற்றி அமையும்.
 
Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

