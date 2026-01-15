வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (10:12 IST)

விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை எரிப்பு.. போகி பண்டிகையில் சர்ச்சை..!

விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை எரிப்பு.. போகி பண்டிகையில் சர்ச்சை..!
தமிழகத்தில் போகி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தி.மு.க சமூக வலைதள செயல்பாட்டாளர் ஒருவர் பகிர்ந்த வீடியோ ஒன்று பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
2025-ஆம் ஆண்டில் பாலின பாகுபாடு புகார்களை கூறி விஜய்யின் த.வெ.க கட்சியிலிருந்து விலகி தி.மு.க-வில் இணைந்தவர் வைஷ்ணவி. தற்போது போகி பண்டிகையின் 'பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்' சடங்கின் போது, மஞ்சள் நிற துணியை அவர் தீயிட்டு எரிக்கும் 34 வினாடி வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
இந்தத் துணி விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள அக்கட்சி தொண்டர்கள், இது கட்சியின் மாண்பை சிதைக்கும் செயல் என சாடியுள்ளனர். வைஷ்ணவி மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதற்கு பதிலடியாக தி.மு.க ஆதரவாளர்கள், இது பண்டிகை கால கலாச்சாரம் என்றும் அல்லது ஒரு புத்திசாலித்தனமான அரசியல் கிண்டல் என்றும் அவரை ஆதரித்து வருகின்றனர்.
 
சமூக வலைதளங்களில் இரு தரப்புக்கும் இடையே கடுமையான மீம்ஸ் போர்களும், தி.மு.க தொடர்பான பொருட்களை எரிக்கும் எதிர் வீடியோக்களும் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக, தி.மு.க மற்றும் த.வெ.க இடையிலான அரசியல் போட்டி ஒரு போகி சடங்கை கூட மோதல் புள்ளியாக மாற்றியுள்ளது.
 
Edited by Siva

நலமும் வளமும் பெருகட்டும்!.. தவெக தலைவர் விஜய் பொங்கல் வாழ்த்து!...

நலமும் வளமும் பெருகட்டும்!.. தவெக தலைவர் விஜய் பொங்கல் வாழ்த்து!...தமிழர்களின் திருநாளாக பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக விவசாயிகளை போற்றும் நாளாக பொங்கல் விழா பார்க்கப்படுகிறது.

பொங்கல் முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்ப சிறப்பு ரயில்!.. ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு!...

பொங்கல் முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்ப சிறப்பு ரயில்!.. ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு!...பொங்கல் பண்டிக்கையை முன்னிட்டு சென்னை போன்ற வெளியூர்களில் வேலை செய்யும் பலரும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு திரும்புவார்கள்

ஈரானை தாக்கினால் கடும் விளைவு!.. அமெரிக்காவுக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரஷ்ய அதிபர்...

ஈரானை தாக்கினால் கடும் விளைவு!.. அமெரிக்காவுக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரஷ்ய அதிபர்...ஈரானில் பணவீக்கம் காரணமாக பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டு வேலை வாய்ப்பின்மை மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்ததால் அந்நாட்டு மக்கள் சாலைகளில் இறங்கி அந்நாட்டு அரசு எதிராக போராட தொடங்கினர்கள்.

கரூரில் நடந்த சதி!. சிபிஐ விசாரணையில் சொன்ன விஜய்!... டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...

கரூரில் நடந்த சதி!. சிபிஐ விசாரணையில் சொன்ன விஜய்!... டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி பிரச்சாரத்திற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது போலீசார் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் விஜயை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...

இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...விஜய் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து திட்டி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com