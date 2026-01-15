விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை எரிப்பு.. போகி பண்டிகையில் சர்ச்சை..!
தமிழகத்தில் போகி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தி.மு.க சமூக வலைதள செயல்பாட்டாளர் ஒருவர் பகிர்ந்த வீடியோ ஒன்று பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2025-ஆம் ஆண்டில் பாலின பாகுபாடு புகார்களை கூறி விஜய்யின் த.வெ.க கட்சியிலிருந்து விலகி தி.மு.க-வில் இணைந்தவர் வைஷ்ணவி. தற்போது போகி பண்டிகையின் 'பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்' சடங்கின் போது, மஞ்சள் நிற துணியை அவர் தீயிட்டு எரிக்கும் 34 வினாடி வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்தத் துணி விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள அக்கட்சி தொண்டர்கள், இது கட்சியின் மாண்பை சிதைக்கும் செயல் என சாடியுள்ளனர். வைஷ்ணவி மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதற்கு பதிலடியாக தி.மு.க ஆதரவாளர்கள், இது பண்டிகை கால கலாச்சாரம் என்றும் அல்லது ஒரு புத்திசாலித்தனமான அரசியல் கிண்டல் என்றும் அவரை ஆதரித்து வருகின்றனர்.
சமூக வலைதளங்களில் இரு தரப்புக்கும் இடையே கடுமையான மீம்ஸ் போர்களும், தி.மு.க தொடர்பான பொருட்களை எரிக்கும் எதிர் வீடியோக்களும் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக, தி.மு.க மற்றும் த.வெ.க இடையிலான அரசியல் போட்டி ஒரு போகி சடங்கை கூட மோதல் புள்ளியாக மாற்றியுள்ளது.
