திங்கள், 4 மே 2026
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (08:15 IST)

தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடக்கம்.. திமுக முதலிடம்.. அதிமுக 2ஆம் இடம்.. தவெக 3வது இடம்..

தமிழகத்தில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கியது. தொடக்கமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இதில் தற்போதைய நிலவரப்படி ஆளும் கட்சியான திமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது.
 
இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படுவது நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள வாக்குகள் தான். முதல் தேர்தலிலேயே  அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது அக்கட்சியின் மீதான மக்களின், குறிப்பாக அரசு ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுக தற்போதைய நிலவரப்படி கடும் சவாலாக உள்ளது. வலுவான கட்டமைப்பு கொண்ட அதிமுக, தபால் வாக்குகளில் திமுகவை விட பின்தங்கியிருந்தாலும் இனிவரும் சுற்றுகளில் என்ன நடக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்
 
 அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி திமுக 8, தவெக 2, மற்றும் அதிமுக 5 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன. இது ஆரம்பகட்ட நிலவரம் மட்டுமே என்பதால், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் உள்ள வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது இந்த நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
 
தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கைதமிழ்க சட்டசபைக்கான தேர்தல் வாக்குப் பதிவு கடத மாதம் 23ம் தேதி நடைபெற்றது. கிட்டத்தட்ட 85% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இந்த தேர்தலில்பதிவான வாக்குக்ள் இன்று எண்ணப்பட உள்ளன.

ஒரு வேட்பாளர் டெபாசிட் தொகையை பெற எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்க வேண்டும்? தேர்தல் விதி சொல்வது என்ன?சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிட்ட தொகையை வைப்புத்தொகையாக செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பொதுப்பிரிவினர் 10,000 ரூபாயும், எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினர் 5,000 ரூபாயும் வைப்புத்தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும்.

பாலியல் புகார் அளித்த ஆறு வீராங்கனைகளில் நானும் ஒருத்தி: வினேஷ் போகத்இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் மீது பாலியல் புகார் அளித்த ஆறு வீராங்கனைகளில் நானும் ஒருத்தி என்று மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் இன்று பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் ஃபேனில் கயிறு கட்டி தற்கொலையை தடுக்க இரும்பு வலை.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!இந்தியாவின் பயிற்சி மையங்களின் தலைநகராக கருதப்படும் கோட்டாவில் உள்ள மாணவர் விடுதி ஒன்றின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வதை தடுப்பதற்காக விடுதி அறைகளில் உள்ள மின்விசிறிகள் கனமான இரும்பு வலைகளால் மூடப்பட்டிருப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

விஜய்யின் தவெகவை வைத்து சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது: திருமாவளவன்தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முன்னிலைப்படுத்தி சில சூதாட்ட கும்பல்கள் வதந்திகளை பரப்பி வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

