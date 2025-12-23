பெரியாரிஸம் இனி தமிழ்நாட்டில் எடுபடுமா? பாஜக எதிர்ப்பை மட்டுமே நம்பும் திமுக?
தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கும் போதெல்லாம், திமுக தனது பிரதான ஆயுதமாக திராவிடத்தையும் பெரியாரையும் கையில் எடுப்பது ஒரு தொடர் உத்தியாகவே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பாஜகவின் சித்தாந்தத்தை எதிர்கொள்ள பெரியாரின் கொள்கைகள் தங்களுக்கு தேவை என்று திமுக வாதிட்டாலும், கட்சியின் நடைமுறையில் சமூக நீதி என்பது வெறும் பெயரளவிலேயே இருப்பதாகப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
கட்சியின் முக்கிய தலைவரான கனிமொழி முதல் பல்வேறு அமைச்சர்கள் வரை தங்கள் சாதி மாநாடுகளில் வெளிப்படையாக பங்கேற்பது, திமுகவின் 'சமூக நீதி' முழக்கத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மையை சிதைப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பட்டியலின தலைவர்களுக்கு கட்சியில் பெயரளவிலான பதவிகளே வழங்கப்படுவதாகவும், அதிகாரம் மிக்க முக்கியமான துறைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
கடந்த காலங்களில் அதிமுக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, ஒரு பட்டியலின வேட்பாளரை பொது தொகுதியில் நிறுத்தி வெற்றி பெற வைத்த துணிச்சலான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார். ஆனால், பல ஆண்டுகளாக திராவிடம் பேசும் திமுகவிடம் அத்தகைய துணிச்சல் இன்றுவரை இல்லை என்பது கசப்பான நிதர்சனமாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இந்த முரண்பாடுகள் வரும் தேர்தல்களில் அக்கட்சியின் கொள்கை ரீதியான வாக்கு வங்கியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
Edited by Siva