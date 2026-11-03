தீபாவளி அன்று சென்னையில் மழை பெய்யும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான்
'முரசு' புயல் இன்று அதிகாலை தெற்கு ஆந்திரக் கடற்கரை அருகே தீவிர புயலாகக் கரையைக் கடந்த நிலையில், சென்னை மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களுக்கு அடுத்த சுற்று மழை எப்போது தொடங்கும் என்பது குறித்த புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது தொடர்பாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் முக்கியமான விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
புயலின் தாக்கத்தால் உருவான மழைமேகங்கள் காரணமாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல, சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளான திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் வரும் நவம்பர் 6 முதல் நவம்பர் 8 வரை அடுத்த சுற்று இயல்பான பருவமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதி தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், பண்டிகை தினத்தன்று பெய்யக்கூடும் இந்தப் பருவமழை பட்டாசு வெடிப்போருக்குச் சிறிய அளவில் இடையூறாக இருக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.