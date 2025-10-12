ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (08:55 IST)

தீபாவளி பயணம்: திடீரென 3 மடங்கு விலை உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் டிக்கெட்டுகள்! - பயணிகள் அதிர்ச்சி!

omni bus

தீபாவளிக்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தயாராகி வரும் நிலையில் ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.

 

அக்டோபர் 20ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) தீபாவளி கொண்டாடப்பட உள்ளது. முந்தைய 2 நாட்களுமே வார இறுதி என்பதால் மக்கள் வியாழன், வெள்ளி கிழமைகளிலே சொந்த ஊர்களுக்கு தீபாவளி கொண்டாட புறப்பட ஆயத்தமாகி வருகிறார். இதற்கான அரசு பேருந்து, ரயில் முன்பதிவுகள் முடிந்துவிட்ட  நிலையில் பலரது தேர்வு தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளாக உள்ளது.

 

இந்த தீபாவளி சீசன் சமயத்தில் டிமாண்ட் காரணமாக ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலையை உயர்த்துவது வழக்கமாக உள்ளது. அவ்வாறாக இந்த முறையும் திடீரென ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலை உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலி செல்ல ரூ1800 என்ற அளவில் இருந்த கட்டணம் தற்போது ரூ5000 ஆகவும், சென்னை - மதுரை செல்ல ரூ.1,100 ஆக இருந்த கட்டணம் தற்போது ரூ.4,100 என்ற அளவிலும் உயர்ந்துள்ளது. இது பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

மேற்கு வங்கத்தில் இன்னொரு மருத்துவ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம்.. மம்தா ஆட்சிக்கு கடும் கண்டனம்..!

மேற்கு வங்கத்தில் இன்னொரு மருத்துவ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம்.. மம்தா ஆட்சிக்கு கடும் கண்டனம்..!மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு படித்து வந்த எம்பிபிஎஸ் மாணவி, மருத்துவமனை வளாகத்திற்கு பின்னால் உள்ள தனியிடத்தில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாக கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளிர் உரிமைத் தொகையா அல்லது தேர்தல் அச்சாரத் தொகையா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..

மகளிர் உரிமைத் தொகையா அல்லது தேர்தல் அச்சாரத் தொகையா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் பணம் கொடுப்பதால் மகளிர் உரிமைத் தொகையா அல்லது தேர்தல் அச்சாரத் தொகையா? என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

அமைச்சர் அமைச்சரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தடையா? கடும் கண்டனம்..!

அமைச்சர் அமைச்சரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தடையா? கடும் கண்டனம்..!ஆப்கானிஸ்தானின் தலிபான் அரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் அமீர் கான் முட்டாக்கி, 6 நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள நிலையில், புது டெல்லியில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகத்தில் அவர் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெரும் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தின் 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை, 15 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை: வானிலை தகவல்..!

தமிழகத்தின் 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை, 15 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை: வானிலை தகவல்..!வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் வடக்கு ஆந்திராவை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சிகளின் காரணமாக, தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தவெகவுடன் கூட்டணி என அதிமுக பரப்பும் வதந்தி.. திருமாவளவன் பேட்டி..!

தவெகவுடன் கூட்டணி என அதிமுக பரப்பும் வதந்தி.. திருமாவளவன் பேட்டி..!திருச்சி விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, அதிமுகவும் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் கூட்டணி அமைப்பது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் பற்றி எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com