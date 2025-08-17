ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (09:22 IST)

தீபாவளி விடுமுறை ரயில் முன்பதிவு இன்று தொடக்கம்.. 20% தள்ளுபடி கட்டணம்..!

இந்த ஆண்டு தீபாவளி, அக்டோபர் 20ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரயில்களில் பயணிக்க விரும்பும் பயணிகள் ஆகஸ்ட் 17 முதல் ரயில் டிக்கெட்டுகளை இன்று முன்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். 
 
அக்டோபர் 16ஆம் தேதி பயணிக்க விரும்புபவர்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணி முதல் ஆன்லைன் மற்றும் ரயில் நிலைய முன்பதிவு மையங்களில் தொடங்கியது.
 
குறிப்பாக, மதுரை, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய ஊர்களுக்குச் செல்லும் முக்கிய ரயில்களான பாண்டியன், நெல்லை, பொதிகை விரைவு ரயில்களில், முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் நிரம்பி, காத்திருப்போர் பட்டியல் அதிகமானது.
 
தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முந்தைய நாளான அக்டோபர் 19-க்கான முன்பதிவு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. தீபாவளி நாளான அக்டோபர் 20-க்கான முன்பதிவு ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
 
அக்டோபர் 13 முதல் 26 வரை சொந்த ஊர் சென்றுவிட்டு, நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1 வரை திரும்ப முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு கட்டணத்தில் 20% தள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
 

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சமூக வலைத்தளங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியால் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளி 'செயற்கை நுண்ணறிவால்' உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது.

மனைவியை கொலை செய்த பாஜக பிரமுகர் கைது.. கள்ளக்காதலியும் கைது..!

மனைவியை கொலை செய்த பாஜக பிரமுகர் கைது.. கள்ளக்காதலியும் கைது..!ராஜஸ்தான் மாநிலம் அஜ்மீரில் பாஜக பிரமுகரான ரோஹித் சைனி, தனது மனைவி சஞ்சுவை கொலை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இக்கொலைக்கு அவரது காதலியான ரித்து சைனி உடந்தையாக இருந்ததால், அவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கிளைக் கழகம் போல் செயல்படுகிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் சாடல்

தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கிளைக் கழகம் போல் செயல்படுகிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் சாடல்சேலத்தில் நடைபெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டில் பேசிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பாஜக அரசு தேர்தல் ஆணையத்தை தனது கிளைக் கழகமாக மாற்றிவிட்டதாக கடுமையாக விமர்சித்தார். "சாவி கொடுத்தால் ஆடும் பொம்மையாக தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக அரசு மாற்றியுள்ளது" என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

சென்னை இளைஞரின் அசத்தல் திட்டம்: கூகுள் குரோம் பிரவுசரை வாங்க ரூ.2.9 லட்சம் கோடி ஆஃபர்!

சென்னை இளைஞரின் அசத்தல் திட்டம்: கூகுள் குரோம் பிரவுசரை வாங்க ரூ.2.9 லட்சம் கோடி ஆஃபர்!சென்னையை சேர்ந்த அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர், கூகுள் நிறுவனத்தின் குரோம் பிரவுசரை ரூ.2.9 லட்சம் கோடிக்கு வாங்க முன்வந்துள்ளார். அமெரிக்க நீதிமன்றம் கூகுள் மீது விதித்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு பிறகு இந்த அதிரடி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டுத் தூத்துக்குடியில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்!

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டுத் தூத்துக்குடியில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்!கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஜம்புலிங்கபுரம் கிராமத்தில் பாரம்பரியமிக்க மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது. இந்த பந்தயத்தில், பெரிய மாடுகள் மற்றும் பூஞ்சிற்று மாடுகள் என இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ், மொத்தம் 19 ஜோடி மாடுகள் கலந்துகொண்டன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com