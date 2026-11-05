கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை.. அரசு அறிவிப்பு!
வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு எளிதாக சென்று வர ஏதுவாக, நவம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 7 வரை 15,659 சிறப்பு அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.
பயணிகளின் கூட்டநெரிசலை குறைக்கும் பொருட்டு, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் தவிர்த்து, அதன் அருகிலுள்ள சிஎம்டிஏ காலநிலை பூங்கா திறந்தவெளி மைதானம் மற்றும் மறைமலை நகர் ஆகிய இடங்களில் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, திருவண்ணாமலை, வந்தவாசி மற்றும் போளூர் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் சிஎம்டிஏ காலநிலை பூங்கா தற்காலிக பேருந்து நிலையத்திலிருந்தும், கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மார்க்கமாகச் செல்லும் பேருந்துகள் மறைமலை நகர் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்திலிருந்தும் இயக்கப்படவுள்ளன.
பயணிகள் இந்த தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களை எளிதில் சென்றடையும் வகையில், கிளாம்பாக்கம் எம்டிசி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இலவச இணைப்பு பேருந்து சேவைகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது. அதேபோல கோயம்பேடு மற்றும் மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களிலிருந்தும் குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களுக்கான சிறப்புப் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயங்கும்.