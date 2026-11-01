  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Diwali Jackpot for Tamil Nadu EB Employees: Rs 16,800 Bonus Announced!
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (08:32 IST)

தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி ஜாக்பாட்: அள்ளி கொடுத்த போனஸ்...!

TNEB Diwali Bonus
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (08:32 IST)
google-news
தமிழக மின்சார வாரியத்தில் பணியாற்றும் லட்சக்கணக்கான சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு இந்த தீபாவளியை முன்னிட்டு ரூ.16,800 வரை போனஸ் மற்றும் கருணைத்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. TNPDC L, TNP GCL, TNG ECL மற்றும் TANTRANSCO ஆகிய கழகங்களில் பணிபுரியும் ஊதிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும்.
 
சட்டப்படி 8.33% போனஸ் தொகையாக அதிகபட்சம் ரூ.6,997-ம், 11.67% கருணைத் தொகையாக   ரூ.9,803-ம் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.16,800 வரை வழங்கப்படுகிறது. 2025-2026 நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 30 நாட்கள் பணிபுரிந்த முழு நேரப் பணியாளர்கள், கள உதவியாளர்கள், பகுதிநேர துப்புரவுப் பணியாளர்கள், தற்காலிகப் பணியிலிருப்பவர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கும் தகுதி அடிப்படையில் இந்தத் தொகை கிடைக்கும்.
 
இந்த போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை முழுவதும் வரும் நவம்பர் 4, 2026 அன்று மின்வாரிய ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் இசிஎஸ்  மூலம் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அறிவிப்பால் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் அலைமோதி வருகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வட கொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை - உலக நாடுகள் பதட்டம்

இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்: ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வெளியிட்ட பிரத்யேக தகவல்கள்..

இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்: ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வெளியிட்ட பிரத்யேக தகவல்கள்..இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயிலின் பிரத்யேக தயாரிப்பு காட்சிகளை மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தனது ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். "நீங்கள் தயாரா? பாரதத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தயாரிப்பு" என்ற தலைப்புடன் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்துள்ள அமைச்சர், 'பிரதமரின் ஆத்மநிர்பார் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது' என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திடீரென ஜனாதிபதியை சந்தித்த அமித்ஷா.. மத்திய அமைச்சரவை மாற்றப்படுகிறதா?

திடீரென ஜனாதிபதியை சந்தித்த அமித்ஷா.. மத்திய அமைச்சரவை மாற்றப்படுகிறதா?டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து சுமார் 30 நிமிடங்கள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது டெல்லி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெருங்கி வரும் முரசு புயல்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! சென்னைக்கு மஞ்சள் அலர்ட்...

நெருங்கி வரும் முரசு புயல்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! சென்னைக்கு மஞ்சள் அலர்ட்...தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது 'முரசு' புயலாக வலுவடைந்துள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரான்ஸை அடுத்து ஜெர்மனியில் ஜென் சி போராட்டம்.. வன்முறையாக மாறுவதால் பதட்டம்...

பிரான்ஸை அடுத்து ஜெர்மனியில் ஜென் சி போராட்டம்.. வன்முறையாக மாறுவதால் பதட்டம்...ஜெர்மனியில் கட்டாய ராணுவ பயிற்சி எதிர்ப்பு, உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கை செலவினங்கள் மற்றும் கல்வி நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 'ஜென் ஜி' தலைமுறையை சேர்ந்த இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் பெரும் வன்முறையாக மாறியுள்ளது.

மூத்த பத்திரிகையாளரை திருமணம் செய்தார் ஜம்மு-காஷ்மீர் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..

மூத்த பத்திரிகையாளரை திருமணம் செய்தார் ஜம்மு-காஷ்மீர் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..ஜம்மு-காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா, பிரபல மூத்த பத்திரிகையாளர் நிதி ரஸ்தானை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவரே தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் சனிக்கிழமை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.