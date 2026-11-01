தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி ஜாக்பாட்: அள்ளி கொடுத்த போனஸ்...!
தமிழக மின்சார வாரியத்தில் பணியாற்றும் லட்சக்கணக்கான சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு இந்த தீபாவளியை முன்னிட்டு ரூ.16,800 வரை போனஸ் மற்றும் கருணைத்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. TNPDC L, TNP GCL, TNG ECL மற்றும் TANTRANSCO ஆகிய கழகங்களில் பணிபுரியும் ஊதிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும்.
சட்டப்படி 8.33% போனஸ் தொகையாக அதிகபட்சம் ரூ.6,997-ம், 11.67% கருணைத் தொகையாக ரூ.9,803-ம் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.16,800 வரை வழங்கப்படுகிறது. 2025-2026 நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் 30 நாட்கள் பணிபுரிந்த முழு நேரப் பணியாளர்கள், கள உதவியாளர்கள், பகுதிநேர துப்புரவுப் பணியாளர்கள், தற்காலிகப் பணியிலிருப்பவர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கும் தகுதி அடிப்படையில் இந்தத் தொகை கிடைக்கும்.
இந்த போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை முழுவதும் வரும் நவம்பர் 4, 2026 அன்று மின்வாரிய ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் இசிஎஸ் மூலம் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அறிவிப்பால் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் அலைமோதி வருகிறது.