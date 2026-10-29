நாளை முதல் தீபாவளி தொகுப்பு மளிகை பொருட்கள்.. ரூ.200க்கு 10 வகை பொருட்கள்...
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் உள்ள கூட்டுறவு அங்காடிகளில் நாளை முதல் 10 அத்தியாவசிய பொருள்கள் அடங்கிய மளிகை தொகுப்பு வெறும் ரூ.200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த மக்கள் நலத்திட்டம் குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 9 நாள்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில், பொதுமக்களின் பண்டிகைக்கால சுமையை குறைக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது. இதில் கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகாய், சீரகம், கடுகு, புளி, பூண்டு உட்பட சமையலுக்கு தேவையான 10 முக்கிய மளிகை பொருள்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
தற்போது சந்தையில் மளிகை பொருள்களின் விலை உயர்ந்துள்ள சூழலில், தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்குப் பெரும் நிவாரணமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாகச் சென்னையில் தொடங்கும் இந்த மளிகை தொகுப்பு விநியோகம், பண்டிகை காலத்தில் மக்களுக்கு பெருமகிழ்ச்சியையும் நிதி நிவாரணத்தையும் அளித்துள்ளது.