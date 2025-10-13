திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (07:46 IST)

தீபாவளி கொண்டாட்டம்: தமிழகத்தில் 6,630 பட்டாசு கடைகளுக்கு அனுமதி! கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு!

crackers

தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் பட்டாசு கடைகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

 

தீபாவளிக்கு சரியாக ஒரு வாரக்காலமே உள்ள நிலையில் மக்கள் ஜவுளி வாங்குவது, பட்டாசு வாங்குவது என கொண்டாட்டட்டத்திற்கு வேகமாக தயாராகி வருகிறார்கள். தமிழகம் முழுவதும் பட்டாசு கடைகள் அமைக்க கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

 

அதன்படி, நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க தீயணைப்புத் துறை, உள்ளாட்சி நிர்வாகம், காவல் துறை ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் இருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து நிரந்தர பட்டாசு கடைகள் அமைக்க 2,751 விண்ணப்பங்களும், தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதற்கு 6,702 விண்ணப்பங்களுமாக மொத்தம் 9,549 விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. அவற்றை பரிசீலித்து 6,630 கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 404 கடைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் பாதுகாப்பு வசதிகள் போதாமை உள்ளிட்ட காரணங்களால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மீத விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளது.

 

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகமான பட்டாசு கடைகள் அமைக்க விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ள நிலையில் பட்டாசு விற்பனையும் கடந்த ஆண்டை விட அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!

2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக தமிழக அரசியலில் பெரும் கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி , தனது பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக கொடிகள் அசைக்கப்பட்டதை குறிப்பிட்டு, விஜய்யுடன் ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு 'சுப ஆரம்பம்' செய்யப்பட்டுவிட்டதாக மறைமுகமாக அறிவித்தார்.

பீகார் தேர்தல்: NDA தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிப்பு - பா.ஜ.க., JDU தலா 101 இடங்கள்!

பீகார் தேர்தல்: NDA தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிப்பு - பா.ஜ.க., JDU தலா 101 இடங்கள்!அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள 243 உறுப்பினர்களை கொண்ட பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகக்குறைந்த வித்தியாசம்தான்.. பீகாரில் ஆட்சி அமைப்பது யார்? கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்..!

மிகக்குறைந்த வித்தியாசம்தான்.. பீகாரில் ஆட்சி அமைப்பது யார்? கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதிகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. 243 தொகுதிகளுக்கும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறும்; வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 அன்று நடைபெறும்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்: இன்னொரு தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது.. நீதிபதியை விமர்சித்தாரா?

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்: இன்னொரு தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது.. நீதிபதியை விமர்சித்தாரா?தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கரூர் பேரணியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஊடுருவல் தான் காரணம்: அமித்ஷா சர்ச்சை கருத்து..!

இந்தியாவில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஊடுருவல் தான் காரணம்: அமித்ஷா சர்ச்சை கருத்து..!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முஸ்லிம் மக்கள்தொகை பெருக்கம் குறித்து முன்வைத்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com