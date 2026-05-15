10 மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகம்.. மதிய சாப்பாடும் இங்கே தான்.. இப்படி ஒரு முதல்வரா? ஆச்சரியத்தில் ஊழியர்கள்..!
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், ஒரு சாதாரண அரசு ஊழியரைப் போலத் துல்லியமாகப் பணிக்கு வருவதைக் கண்டு அரசு அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் வியப்படைந்துள்ளனர். பதவியேற்ற நாள் முதல் நேர மேலாண்மையில் அவர் காட்டி வரும் கண்டிப்பு, கோட்டை வட்டாரத்தில் பெரும் பேச்சாக மாறியுள்ளது.
கடந்த மே 10-ஆம் தேதி த.வெ.க தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார். அன்று முதல் தினசரி காலை 9:30 மணிக்கே தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்துவிடும் அவர், மாலை 4:00 மணி வரை அதிகாரிகளுடன் தொடர் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறார். குறிப்பாக, சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசு மீதான நம்பிக்கைப் வாக்கெடுப்பு போன்ற முக்கிய தினங்களிலும், குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாகவே அவைக்கு வந்து தனது இருக்கையில் அமர்ந்துவிடுகிறார்.
மற்றொரு சுவாரசியமான விஷயமாக, முதலமைச்சர் விஜய் தினசரி தனது மதிய உணவைக் கையோடு கொண்டு வருகிறார். அரசு அதிகாரிகளுடன் பணி நிமித்தமாக விவாதிக்கும் அதே வேளையில், அங்கேயே மதிய உணவைச் சாப்பிட்டுவிட்டுத் தனது பணிகளைத் தொடர்கிறார். ஒரு முதலமைச்சராக இருந்துகொண்டு எவ்வித ஆரவாரமும் இன்றி, கடமை உணர்வுடன் செயல்படும் அவரது இந்த அணுகுமுறை அரசு இயந்திரத்தைச் சுறுசுறுப்படையச் செய்துள்ளது.
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.