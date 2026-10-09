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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (10:29 IST)

தாராபுரத்தில் நான், மதுராந்தகத்தில் நீ.. அதிமுக, திமுக செட்டிங்ஸ் வொர்க் அவுட் ஆனதா?

Edappadi vs Stalin
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (10:29 IST)
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தமிழக இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் "தாராபுரத்தில் நான், மதுராந்தகத்தில் நீ" என திராவிடக் கட்சிகளிடையே மறைமுக 'செட்டிங்ஸ்' நடந்துள்ளதோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெகவின் அசுர வளர்ச்சியைத் தடுக்க, தங்களுக்குச் சாதகமான தொகுதிகளில் பலத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டனவா என்ற விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது. தாராபுரத்தில் அதிமுக முன்னிலையும், மதுராந்தகத்தில் திமுக 2-வது இடமும் பிடித்துள்ள நிலை இந்தச் சந்தேகத்திற்கு வலுசேர்க்கிறது.
 
ஆனால், இந்த மறைமுக வியூகம் தாராபுரத்தில் அதிமுகவுக்குக் கைகொடுத்த அளவுக்கு மதுராந்தகத்தில் திமுகவுக்கு வொர்க் அவுட் ஆகவில்லை. கொங்கு மண்டலத்தின் அடிமட்டக் கட்டமைப்பு அதிமுகவுக்கு உதவியது; ஆனால் மதுராந்தகத்தில் ஆளுங்கட்சி மீதான எதிர்ப்பு, அரசு ஊழியர்களின் அதிருப்தி மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் தவெகவின் 'விசில்' சின்னத்திற்குப் பெருமளவில் சாய்ந்துள்ளன. இதனால் திராவிடக் கட்சிகளின் வியூகத்தையும் மீறி தவெக முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.
 
ஒருவேளை தவெகவை வீழ்த்த திமுகவும் அதிமுகவும் எதிர்காலத்தில் கூட்டணி அமைத்தாலும், தவெகவை தோற்கடிப்பது எளிதல்ல. ஏனெனில், தவெகவுக்கு விழும் வாக்குகள் வெறுமனே மாற்று வாக்குகள் அல்ல; அவை இருதுருவ திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான மக்களின் எழுச்சி வாக்குகளாகும். திராவிடக் கட்சிகளின் மறைமுகக் கூட்டணிகளையும் தகர்த்தெறியும் வல்லமை விஜய்யின் தவெகவுக்கு உண்டு என்பதை இந்த இடைத்தேர்தல் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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