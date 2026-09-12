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  4. DGP Mahesh Kumar Aggarwal Orders Transfer of 46 DSPs Across Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (15:52 IST)

தமிழக காவல்துறையில் அதிரடி மாற்றம்.. இன்று ஒரே நாளில் 46 டிஎஸ்பிக்கள் இடமாற்றம்...

Tamil Nadu Police
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (15:52 IST)
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தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை பலப்படுத்தும் வகையிலும், நிர்வாக வசதிக்காகவும் காவல்துறையில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பணியாற்றி வரும் 46 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநரான மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 
 
குறிப்பிட்ட சில அதிகாரிகளுக்கு புதிய பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதோடு, சிலரது முந்தைய இடமாற்ற உத்தரவுகளில் திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இந்த அதிரடி இடமாற்ற உத்தரவின்படி, விடுப்பில் இருந்த மற்றும் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக புதிய பணியிடங்களில் பொறுப்பேற்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, குற்ற புலனாய்வுத் துறை மற்றும் முக்கியமான நகரங்களின் சட்டம்-ஒழுக்குப் பிரிவுகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த மாறுதல்கள் அவசியமானதாக கருதப்படுகின்றன. 
 
புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் உடனடியாக தங்களது பணியை ஏற்று, அதன் அறிக்கையை தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலகம் கடுமையாக உத்தரவிட்டுள்ளது. காவல்துறை நிர்வாகத்தை மேலும் துரிதப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் இதுபோன்ற தொடர் நடவடிக்கைகள் பெரிதும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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