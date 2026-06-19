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டெலிகிராம் தடைக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
நீட் மறுதேர்வை முறையாக நடத்தும் நோக்கில் டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு விதித்த தற்காலிக தடையை எதிர்த்து, அந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் டெலிகிராம் செயலி தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி, வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் நோக்கில் ஜூன் 22-ஆம் தேதி வரை இந்த தடையை மத்திய அரசு விதித்திருந்தது.
இந்த தற்காலிக தடையை எதிர்த்து டெலிகிராம் நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது, நேற்று பிரமாண பத்திரம் ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், டெலிகிராம் செயலியின் பாதுகாப்பு அம்சம் மற்றும் தனிஉரிமை கொள்கைகளால் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை எளிதில் கண்டறிய முடிவதில்லை என்றும், இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதனையடுத்து, நீதிபதி தேஜஸ் காரியா தலைமையிலான விடுமுறைக்கால அமர்வு, டெலிகிராம் நிறுவனத்தின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து இன்று உத்தரவிட்டது. மேலும், மத்திய அரசின் இந்த முடக்கம் மிக குறைந்த கட்டுப்பாடுகளை கொண்டது என்றும், டெலிகிராம் வழியாக நடைபெறும் குற்றங்களை தடுக்க அரசுக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது என்றும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Edited by Siva
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