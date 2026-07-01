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Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (12:14 IST)

முதல்வர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்.. முன்ஜாமின் கிடைக்குமா?

Anitha Radhakrishnan
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (12:13 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (12:14 IST)
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தமிழக முதலமைச்சரும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவருமான சி. ஜோசப் விஜய் குறித்து பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் அவதூறாகவும் ஒருமையிலும் பேசியதாக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது காவல்துறை தரப்பில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில், குறிப்பாக தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த நிலையில், காவல்துறையினர் தன்னை எந்த நேரத்திலும் அதிரடியாக கைது செய்யக்கூடும் என்ற அச்சத்தில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் வழங்கக்கோரி அவசர மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே தன் மீது இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தான் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கில் பேசவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இருப்பினும், மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் விளங்கும் முதலமைச்சர் விஜயை இழிவாக பேசியதை எவ்வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தவெக சட்டப்பிரிவினர் நீதிமன்றத்தில் வலுவான வாதங்களை முன்வைக்கத் தயாராகி வருகின்றனர். 
 
இந்த முன்ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை விரைவில் நீதிமன்றத்திற்கு வரவுள்ள நிலையில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்குமா அல்லது அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு கைது நடவடிக்கை பாயுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 

Edited by Siva
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Webdunia

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