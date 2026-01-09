வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (10:04 IST)

இலங்கையை நோக்கி செல்லும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?

இலங்கையை நோக்கி செல்லும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நாளை நண்பகல் அளவில் இலங்கையில் கரையைக் கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
தற்போது மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வரும் இந்த மண்டலம், யாழ்ப்பாணம் மற்றும் திரிகோணமலை ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையே கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், இதன் தாக்கத்தால் இலங்கையின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பலத்த காற்றும், கனமழையும் பெய்யக்கூடும். 
 
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடந்த பிறகு மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வலுவிழக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து ரூ.5000க்கு விற்ற நபர் கைது.. அதே கணக்கை வைத்து ரூ.15 லட்சம் மோசடி..!

வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து ரூ.5000க்கு விற்ற நபர் கைது.. அதே கணக்கை வைத்து ரூ.15 லட்சம் மோசடி..!திருநெல்வேலியில் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் ஒருவரிடம், தங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் எனக்கூறி மர்ம நபர்கள் 15 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தனர். இந்த டிஜிட்டல் மோசடி குறித்து சைபர் க்ரைம் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், மோசடி பணம் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஹென்றி ஜோன்ஸ் என்பவரின் வங்கி கணக்கிற்கு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

துணைவேந்தர் குறித்து அவதூறு புத்தகம்.. பல்கலை பேராசிரியர்களே செய்த விபரீத செயல்..!

துணைவேந்தர் குறித்து அவதூறு புத்தகம்.. பல்கலை பேராசிரியர்களே செய்த விபரீத செயல்..!தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் மற்றும் ஒரு பெண் உதவிப் பேராசிரியரை தவறாகச் சித்தரித்து அவதூறு பரப்பிய விவகாரத்தில், அதே பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேராசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது விபரீதம்.. கடலில் காணாமல் போன ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர்..!

மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது விபரீதம்.. கடலில் காணாமல் போன ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர்..!சென்னை மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது, டெல்லியை சேர்ந்த ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர் கடலில் மூழ்கி மாயமான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடியை அடுத்து அமித்ஷாவை சந்தித்த டிடிவி தினகரன்.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அமமுக?

எடப்பாடியை அடுத்து அமித்ஷாவை சந்தித்த டிடிவி தினகரன்.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அமமுக?தமிழக அரசியலில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், டெல்லியில் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொடர்ந்து, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேரில் அழைத்து ஆலோனை நடத்தியுள்ளார்.

அமித்ஷாவை அடுத்து நயினார் நாகேந்திரனை சந்திக்கும் ஈபிஎஸ்.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?

அமித்ஷாவை அடுத்து நயினார் நாகேந்திரனை சந்திக்கும் ஈபிஎஸ்.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று சந்திப்பு நடக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com