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தயாளு அம்மாள் உடல்நல குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதி: மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் நலம் விசாரிப்பு!
முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த கலைஞர் கருணாநிதியின் மனைவியான தயாளு அம்மாள், திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்புகள் காரணமாக அவர் அங்கு சேர்க்கப்பட்டு, மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்த தகவல் அறிந்தவுடன், தி.மு.க தலைவரும் அவரது மகனுமான மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் உடனடியாக அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு விரைந்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் தயாளு அம்மாளை நேரில் சந்தித்து அவரது உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தனர். மேலும், அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் குறித்து அங்கிருந்த மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தனர்.
இந்தச் சந்திப்பின் போது குடும்ப உறுப்பினர்களும் உடனிருந்தனர். தயாளு அம்மாளின் உடல்நிலை தற்போது சீராக உள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர். இச்செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து, தி.மு.க நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பலரும் அவர் விரைவில் பூரண குணமடைய வேண்டும் என்று தங்களது விருப்பங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தயாளு அம்மாள் உடல்நல குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதி: மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் நலம் விசாரிப்பு!
முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த கலைஞர் கருணாநிதியின் மனைவியான தயாளு அம்மாள், திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்புகள் காரணமாக அவர் அங்கு சேர்க்கப்பட்டு, மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்தியா - அமெரிக்கா வர்த்தக உறவில் புதிய மைல்கல்: விரைவில் கையெழுத்தாகும் வரலாற்று ஒப்பந்தம்!
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையிலான முக்கிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இரு நாடுகளும் நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த இந்த ஒப்பந்தம், மிக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாகக் கையெழுத்தாக உள்ளதாக இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் தெரிவித்துள்ளார்.